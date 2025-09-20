Kreivoje erdvėje

Ant laiptų paeiliui užlipo trys atlikėjai, prilaikydami vienas kitą. Moteris ir du vyrai, sklandydami ore, rėmėsi vienas į kitą, nenorėdami nukristi. Jie išsilaikė, bet tarpais ėmė slysti laiptais žemyn. Šie momentai priversdavo žiūrovus aiktelėti – tai gerai parinktas draminis elementas. Trupės nariai nuosekliai tyrinėjo šios keisto objekto ribas, pakibdami rankomis už jo kraštų, susikibdami tarpusavyje ar bandydami judėti po vieną. Tvyrojo netikrumo pojūtis, tuojau kažko nutiksiančio nuojauta. Tačiau pusiausvyros išlaikymas kūrė optimistinę nuotaiką, kurios mums kartais visiems pritrūksta iškilus sunkumams.
Po pasirodymo atlikėjų paklausėme, kiek kartų jiems besiruošiant teko kristi nuo šių laiptų. „Keletą kartų, bet ant minkšto paviršiaus. Paprastai treniruojamės tol, kol pasijuntame visiškai saugūs pasirodymų metu“, – sakė jie.
Tai buvo jaudinanti patirtis, kurioje susiliejo akrobatika ir šokis, dar šiek tiek filosofijos. Žinoma, tai tik žaidimas, bet argi mes visi kartais nežaidžiame?
Šokio ir cirko trupės, keistu pavadinimu su aliuzija į kiną, „Panama Pictures“ kūryboje – judesio ir architektūrinių detalių sintezė. Trupės dizaineris Sammy van den Heuvel kuria objektus ir erdves, kurie tampa motyvu, iššūkiu, kliūtimi atlikėjams, inspiruodami tam tikrą konfliktą, iš kurio gimsta dramaturgija. Trupės šokėjai ir akrobatai siekia peržengti savo galimybių ribas ir individualius fizinius pojūčius paverčia apčiuopiamais žiūrovams. Leidžiasi į vis naujų išraiškos formų paieškas, kas yra sveikintina.
Menininkė Pia Meuthen išsilavinimą šokio srity įgijo Amsterdamo menų universitete ir „Fontys“ šokio akademijoje Tilburge, Nyderlanduose. Po studijų baigimo ji kūrė spektaklius įvairioms Olandijos prodiusavimo kompanijoms. 2002 m. Pia įkūrė „Panama Pictures“, kur užima meno vadovės ir choreografės pareigas.
Pia, laviruodama tarp asmeninių ir bendražmogiškų temų, kviečia žiūrovus susitapatinti su atlikėjais. „Nors ir trokštame aiškumo bei galimybės kontroliuoti savo gyvenimus, turime kurti ryšį su sudėtingu ir nenuspėjamu pasauliu. Savo darbais noriu įkūnyti šios problemos daugiasluoksniškumą ir pavaizduoti žmones, kurie sudėtingose situacijose tvirtai laikosi savo pozicijų. Spektakliuose kviečiame žiūrovus ne tik pasinerti į mūsų pasakojamą istoriją, bet ir kuriame erdvę, kuri būtų atvira daugeliui stebėtojų kylančių prasmių, asociacijų, prisiminimų ir klausimų“, – teigė Pia Meuthen.
Nors performansas truko vos 25 minutes, paliko gilų įspūdį, kurį vėliau norėjosi aptarti su keletu žiūrovų, mums grįžtant iš Daugirdo amfiteatro. Kiekvienas jį suvokėme ir pajutome savaip. Manau, toks ir yra šiuolaikinio meno tikslas.
