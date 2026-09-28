Kol Laisvės alėjoje šurmuliavo prekyba, Vienybės aikštėje – daugiau nei 200 šokėjų pasirodymas

Festivalio organizatorės, sportinių šokių klubo „Junda“ vadovės Vilma Skublickaitė ir Rasa Simanavičienė džiaugėsi tokiu žmonių susidomėjimu ir dalyvių gausa.
Festivalyje „Šokantis Kaunas 2026“ dalyvavo virš 200 šokėjų iš visos Lietuvos: Vilniaus, Druskininkų, Jurbarko , Ignalinos, Tauragės, Vievio , Babtų, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Kauno rajono ir Kauno.
Festivalio organizatorė, Vilma Skublickaitė sakė:
„Kai žvelgiu į šią aikštę, visada pagalvoju apie grožį, bendrystę ir šokio galią. O šiandien mano akyse tai tampa realybe – šimtai šokėjų, vienas ritmas ir visa Vienybės aikštė, pavirtusi didžiausia šokių aikštele Lietuvoje!“
„Tokie festivaliai suteikia labai daug gerų emocijų. Buvo smagu šokti Vienybės aikštėje, praeiviai sustojo, sveikino, kai kurie net pradėjo judėti šokio ritmu“, – sakė viena iš didelio būrio kalbintų šokėjų Jūratė Šlaičiūnienė.
„Tikimės, kad ir ateityje festivalis „Šokantis Kaunas 2026“ taps gražia tradicija mūsų mylimame mieste, nes linijiniai šokiai – tai šokiai visiems! Ir čia nesvarbu nei amžius, nei šokio patirtis, ar atlikimo meistriškumas. Svarbiausia bendrystė ir noras judėti!“, – sakė Rasa Simanavičienė.
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