Juozo Statkevičiaus įspūdžiai iš Paryžiaus mados savaitės: padėkos ir kritika

Paryžiaus mados savaitėje kartu su žinomiausiu šalies dizaineriu J. Statkevčiumi kartu darbavosi 80 žmonių komanda, kuri sukūrė nepakartojamą reginį. Mados kūrėjas neslėpė emocijų pasakodamas, kiek daug pastangų reikėjo įdėti, kad atsivertų pasaulinės scenos.
„Esu labai dėkingas, kad prie šio šou prisidėjo labai daug žmonių ir galėjome Lietuvą reprezentuoti sau ir pasauliui. Tai buvo jau ketvirtasis kartas Paryžiaus mados savaitėje. Aš nesigiriu, tik džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, pernai šį šou pamatė daugiau nei 20 mln. žmonių, tad tai buvo didelė reklama Lietuvai.
Mes esame tikra europietiška šalis, kuri geba rodyti savo veidą mados industrijoje. Pristačiau savo kolekciją tarp garsiausių pasaulio vardų. Manau, kad esame pačiame aukščiausiame lygyje. Ir jei žmonės kartais nežino apie madą, tai nereiškia, kad ši sritis nėra svarbi. Teko labai daug išgyventi, praeiti, bet kas nerizikuoja, tas negeria šampano“, – įspūdžiais dalijosi Kauno valstybiniame muzikiniame teatre spaudos konferenciją surengęs J. Statkevičius.
Jis nurodė, kad Prancūzijoje pavasario-vasaros 2026 m. kolekciją pristatė 51 modelis. Pasak kūrėjo, komanda buvo puikiai pasiruošusi.
„Visas desantas buvo susikaupęs į tokį tvirtą kumštį. Mes tikrai buvome ne paskutiniai. Viskas pavyko 100 proc. Norisi padėkoti ir visam privačiam sektoriui, kuris prisidėjo, žmonėms, kurie palaikė ir rašė gražius žodžius“, – pasididžiavimo visa kūrybine grupe neslėpė dizaineris.
Anot J. Statkevičiaus, šis triumfas liks užfiksuotas pasaulio mados istorijoje, mat iki šiol jis yra vienintelis dizaineris, reprezentuojantis Lietuvą pasaulinėje mados scenoje. Pasirodymo Paryžiaus mados savaitėje kol kas neturėjo nei vienas latvis, estas ar danas, tad Lietuvai toks renginys suteikia daug žinomumo.
„Mada keičiasi, vieną dieną madinga vieni dalykai, kitą – visai kiti. Tačiau man svarbus istorinis faktas, kad Lietuva atsiveria sau ir pasauliui. Mes normaliai turime integruotis į Europą, nes dar ir dabar senoji Prancūzijos dalis ne visada žino, kas ta Lietuva, kokia kalba mes kalbame. Aš ten ne šaltibarščius vežiau, prancūzai turi savo virtuvę, bet prancūzų mada yra žinoma visame pasaulyje. Mūsų dalyvavimas Paryžiaus mados savaitėje yra diplomatinė kalba, todėl toks mados pristatymas – didžiulė reklama šaliai. Mada – atskira ir sudėtinga meno sritis, reikalaujanti daug pastangų“, – tęsė J. Statkevičius.
Paryžiuje dizainerį lydėjo ir mama Vanda Stakevičienė. Juozas juokėsi, kad ir ji turėjo svarbią misiją.
„Aš ją mačiau kažkur tolumoje ir ji neleido modeliams gerti energetinių gėrimų, maitino jas lašiniais ir kartojo, kad nepadarytų jai gėdos, jei bus nusilpusios. Tai visiems buvo labai smagu“, – J. Statkevičius, kalbėdamas apie mamą, net susigraudino.
Pasigedo ambasados dėmesio
J. Statkevičius įsitikinęs, kad Lietuvos pasirodymas Paryžiaus mados savaitėje – ypač svarbus įvykis, nes galima labai didelei auditorijai pristatyti šalį, parodyti sukurtas kolekcijas, pasidaryti reklamą. Todėl dizainerį nustebino, jog renginys nesudomino Lietuvos ambasadoriaus Prancūzijoje.
„Kai esi užsienyje, visada norisi palaikymo, bet yra kaip yra. Aišku, dėkoju, kad pasaugojo automobilį ambasados kieme per kolekcijos pristatymą, gal kitą kartą bus taip, kaip turėtų būti. Aš negaliu nurodyti, kaip reikia ambasadai dirbti“, – šiek tiek ironizavo aukštosios mados kūrėjas.
Dizaineris patikino, kad komanda laukė kokio nors padrąsinančio žodžio ar pasveikinimo pasirodžius ant didžiausio pasaulio mados podiumo, tačiau iš ambasados nieko panašaus nesulaukė.
„Į Paryžių atvažiavo 80 žmonių desantas, kuris dirbo kaip už Tėvynę ir visas darbas įeis į istoriją. Galbūt aš Lietuvoje neįkūriau mados industrijos, bet padėjau stiprius pamatus ateinančiai kartai. Nuo pirmojo pristatymo praėjo 25 metai. Tada buvau toks entuziastas ir visus uždegiau, tai Lietuvos ambasadoje tąkart mūsų modeliams buvo leista miegmaišiuose miegoti ant žemės. Šiais laikais, ko gero, būtų didžiausias skandalas. Dabar tik automobilį kieme galėjome palikti“, – dizaineris vylėsi, kad ateityje bus daugiau noro kartu reprezentuoti Lietuvą.
Malonu bendradarbiauti
J. Statkevičius jau ne vienerius metus kuria kostiumus Kauno valstybinio muzikinio teatro spektakliams. Teatras prisidėjo ir prie pasirodymo Paryžiuje, tad galima pasidžiaugti glaudžiu bendradarbiavimu.
„Smagu, kad ne tik Juozas dirba teatre, bet ir mes šiek tiek prisidėjome prie jo diplomatinės misijos Paryžiuje. Jo dėka Lietuvos ir mados žinomumas apskrieja visą pasaulį. Teatras kartu su Juozo Stakevičiaus mados namais paruošė projektą, kuriuo pavyko gauti dalį paramos pasirodymui. Bet mūsų pagalba – tik lašas, nes didžiausius darbus padarė Juozas“, – kalbėjo Kauno valstybinio muzikini teatro direktoriaus pavaduotojas Rimantas Lekavičius.
„Šiame teatre jaučiuosi lyg namuose. Tai seniausias ir mylimiausias teatras, todėl ir toliau čia kursiu kostiumus, nes jie suteikia gerų emocijų žiūrovams“, – dėkojo dizaineris.
J. Statkevičius užsiminė, kad dabar daugiau laiko skirs Paryžiui, ten jau atidaryta įmonė, kurioje bus kuriamos naujos drabužių kolekcijos. Dizainerio svajonė – Prancūzijoje per metus surengti ne vienos kolekcijos pristatymą ir taip uždirbti iš savo kūrybos ir dar labiau garsinti Lietuvą pasaulyje. Tačiau jis pridūrė, kad ir toliau bendradarbiaus su Kauno muzikiniu teatru ir kurs kostiumus spektakliams.
