Atostogos Paryžiuje virto košmaru: „OnlyFans“ modelį Ofeliją parklupdė klastinga liga

Žinoma moteris teigė, kad kurį laiką ją vargino nekaltas kosulys. Tačiau simptomai greitai pablogėjo: staigiai kilo temperatūra, pradėjo skaudėti kaulus.
„Galvojau, gal panikos ataka, nes jų esu turėjusi – labai panašūs pojūčiai: karšta oda, atrodė, kad galiu apalpti. Net įsijungiau gyvą transliaciją, kad žmonės patartų, ką daryti, ir matytų, jei atsijungčiau“, – LNK.LT kalbėjo dainininkė.
Pamiegojusi ir atgavusi šiek tiek jėgų, temperatūra, kaip parodė termometras, vėl buvo dingusi, todėl Ofelija buvo įsitikinusi, kad tai buvo panikos ataka. Tačiau nusipirkusi testą vaistinėje, moteris sužinojo, jog yra užsikrėtusi gripu A.
„Visi rašė, jog nuo gripo reikia receptinių vaistų, tad nusprendžiau važiuoti į skubią pagalbą. Ten reikėjo ganėtinai ilgai laukti, o kai sulaukiau eilės, pasakė, kad budintis gydytojas bus tik po 5 val. Davė adresą, į kurį reikia nuvažiuoti, ir sakė, jog ten budintis gydytojas išrašys vaistų“, – prisiminė L. Maknavičiūtė.
Tačiau šis bandymas gauti vaistų taip pat buvo nesėkmingas: moteriai atvykus į nurodytą adresą, pastato šviesos buvo išjungtos.
„Kitą rytą susikambinau su klinika Lietuvoje, man išrašė receptą. Jaučiuosi tikrai geriau, nors dar yra užkimimas, kosulys. Pirmas dienas buvo labai baisu – skaudėjo ir gerklę, ir nosį, ir akis, veidas patino, laužė kaulus, buvo aukšta temperatūra. Gripas tikrai baisus“, – LNK.LT teigė ji.
Tačiau Liepa dar ketina atsigriebti už atostogas, praleistas lovoje. Vos pasijutusi geriau, ji žada nuvykti į išsvajotą Disneilendą.
„Norėčiau dar į Disneilendą nueiti, bet kadangi susirgau, negalėjau nuvažiuoti, o dabar vėl turiu bilietą įsigyti. Nors jaučiuosi tikrai gerai, norėčiau nusipirkti bilietą rytojui, o jau poryt, matyt, skrisiu namo“, – samprotavo turinio kūrėja.
Naujausi komentarai