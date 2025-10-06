Juozo Statkevičiaus triumfas: įrašė Lietuvos vardą į mados istoriją

Savo mintimis iš įsimintino renginio Paryžiuje dizaineris dalijosi socialiniuose tinkluose.
„Linkėjimai iš Paris! Tai buvo wow! Ačiū visiems, kurie prisideda, metai iš metų palaiko, supranta ir jiems rūpi Lietuvos įvaizdis pasaulyje. Tai – diplomatinė misija. Paryžius visada vertina gerą skonį ir aukštą meistriškumą. Triumfas, tikrai! Kaifuoju ir džiaugiuosi gyvenimu! Sėkmė! Ačiū visiems“, – rašė J. Statkevičius.
Jis taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje – 80 žmonių komanda, dirbusi prie itin daug jėgų pareikalavusio projekto.
„Tai – Lietuvos mados olimpinė komanda! 80 žmonių dirba, kad Lietuvos vardas skambėtų! Žodžiu, didžiuojuosi! „Paris Fashion Week“ pavasaris–vasara 2026! Istorinis dalykas! Didžiulė diplomatinė misija!“ – džiaugėsi dizaineris.
Anot Juozo, šis triumfas liko užfiksuotas istorijoje – jis, kaip pats sako, yra pirmasis ir vienintelis dizaineris, reprezentuojantis Lietuvą pasaulinėje mados scenoje.
„Tik aš žinau, kas galėjo būti dar geriau – padarysiu kitą kartą! Faktas, kad tai įsimintinas, istorinis dalykas, diplomatinė mano misija Lietuvos labui, ir niekam nerūpi, kaip sunku, brangu ir sudėtinga! Bet kas, jeigu ne aš – ne visi turi tiek jėgų, fantazijos ir energijos! Tai beprotiškai sunku! Lieka dokumentas – faktas!
Juozas Statkevičius – pirmas ir vienintelis lietuvis tarp geriausių Paryžiuje! Paris Fashion Week S/S 2026! Mažos akimirkos iš pasiruošimo – Salle Wagram, Paris. Turiu kuo pasidžiaugt! Valio – man vėl pavyko, o kitaip ir būt negalėjo! Dėkoju visiems, kurie prisidėjo, padėjo, palaikė – ačiū iš visos širdies! Mano 78 ištikimų žmonių komandai, kurie buvo kartu – šlovė!“ – džiaugėsi J. Statkevičius.
