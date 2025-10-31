Baltijos ir Šiaurės šalių festivalio puošmena – „Latvian Voices“

Šeši dainininkai, pasižymintys kristaliniu vokalu ir kūrybišku požiūriu į a cappella meną, klausytojus kvies į muzikinę kelionę, kurioje susipins senoji tradicija ir šiuolaikinis jautrumas. Ansamblio įkūrėja bei daugelio kūrinių autorė Laura Jēkabsone subtiliai jungia latvių liaudies melodijų paprastumą su moderniais harmoniniais sprendimais, o šventiškoje programoje išryškės ir klasikinės muzikos atspalviai.
„Latvian Voices“ garsėja gebėjimu kurti muzikinius pasakojimus vien tik balsais – be instrumentų, bet su visa emocijų palete. Šis koncertas žada tapti ne tik išskirtiniu meniniu įvykiu, bet ir dvasine patirtimi, kviečiančia iš naujo pajusti sakralumo kodą šiuolaikiniame pasaulyje.
Profesionali a cappella grupė iš Latvijos – šalies, kuri dainuoja. „Mūsų muzikinė kelionė prasidėjo 2009 m. ir pirmuosius 11 metų koncertavome kaip lygių balsų a cappella grupė. 2020 m. prie grupės prisijungė nuostabus bosas Jānis Strazdiņš, paversdamas mus mišriu a cappella ansambliu. Mūsų atliekama muzika sujungia mūsų kultūros paveldą – latvių liaudies dainas – ir visame pasaulyje garsų latvių chorinį skambesį, kurį pagarbiai deriname su šiuolaikinės a cappella ir pasaulio muzikos įtaka. Mums visiems patinka kurti ir aranžuoti muziką savo balsams“ – taip apie ansamblio pradžią ir savo pasirinkimus pasakoja ansamblio vadovė, dainininkė ir kompozitorė Laura Jēkabsone, kuri dažnai ir pritaiko vokalines kompozicijas sekstetui.
Nuo 2009 m. „Latvian Voices“ koncertavo daugiau nei 35 pasaulio šalyse, su daugybe programų, išleisti devyni studijiniai albumai. „Latvian Voices“ balsai skambėjo pasaulinio garso koncertų salėse, tokiose kaip Elbės filharmonija, Berlyno Konzerthaus, Leipcigo Gewandhaus, Kenedžio centras, Taipėjaus nacionalinė koncertų salė, Latvijos operos teatras ir daugelyje kitų. Be koncertų, ansamblio dainininkai mėgsta dalintis savo patirtimi a cappella seminaruose, todėl Valmieroje (Latvija) įkūrė savo festivalį – „Latvian Voices A Cappella“.
Koncerto klausytojai išgirs latvių liaudies dainos „Vakarā kalnā kāpu“ aranžuotę, „Folk Mass“ – sakralinę ciklinę kompoziciją, bei Emīlio Dārziņo „Valse Mélancolique“ naująjį skambesį. Programą papuoš ir Johanno Sebastiano Bacho „Bach Medley“, o simboliškai Baltijos tautų vienybę pabrėš lietuvių liaudies dainos „Titity Tatatoj“ aranžuotė, kurią specialiai festivalio koncertui parengė Laura Jēkabsone.
Klausytis „Latvian Voices“ reiškia – mėgautis itin tiksliu balso ansambliu, kuriame kiekviena balso linija – ne tik harmonijos dalis, bet ir išraiškos priemonė. Harmonijos dažnai turi gausų choral sound pagrindą, bet perteikiama kaip kamerinis vokalas – intymus, bet kartu erdvus. Neatsitiktinai jų muzika skambės bažnytinėje erdvėje, kas itin tinka jų dainavimo manierai, kūriniams. Natūralus aidėjimas, erdvės pojūtis sustiprina ansamblio sakralumą, suteikia ypatingo žavesio skambėjimo visumai. Svarbus emocinis ar dvasinis aspektas, nes LATVIAN VOICES geba sujungti liaudies šaknis, klasiką ir šiuolaikinį vokalinį meną. Ir tai jie perteikia su meile ir skoniu. Pasimėgaukime ypatinga miestiečiams ir svečiams dovana jau kitą sekmadienį. Koncertas nemokamas.
Naujausi komentarai