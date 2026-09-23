15-asis festivalis „Avanti“ – su istoriniu Lietuvos kamerinių orkestrų susitikimu

Visų festivalyje „Avanti“ pasirodysiančių kolektyvų muzikiniai charakteriai – ganėtinai skirtingi, tačiau jų susitikimas vienoje programoje leis klausytojams išgirsti šiandienos Lietuvos kamerinės muzikos įvairovę:
„Tai – ypatingas įvykis ne tik mūsų festivaliui, bet ir visai Lietuvos kamerinės muzikos bendruomenei. Kiekvienas šių orkestrų turi savitą skambesį, repertuarą ir kūrybinį braižą, todėl publikai atsiranda reta galimybė vienoje scenoje išgirsti visą profesionalios Lietuvos kamerinės muzikos panoramą. Ir visa tai nemokamai“, – sako festivalio vadovė Rita Bieliauskaitė.
Pirmasis susitikimas – su Klaipėdos kameriniu orkestru ir lietuviškos muzikos programa
Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis „Avanti“ į Kauną šiemet sukvies solidų Lietuvos kamerinės muzikos desantą – rugsėjo 24 dieną VDU Didžiojoje auloje festivalį maloniais muzikiniais potyriais atvers meno vadovo Mindaugo Bačkaus vadovaujamas Klaipėdos kamerinis orkestras. Tądien Kauno širdyje esančioje auloje skambės vien lietuvių kompozitorių muzika: nuo Balio Dvariono ir Eduardo Balsio iki Broniaus Kutavičiaus, Fausto Latėno, Teisučio Makačino bei Arvydo Malcio kūrinių. Kartu su orkestru pasirodys smuikininkas Tomas Cinelis, violončelininkai Mindaugas Bačkus ir Kornelija Kupšytė-Cinelė bei altininkų ansamblis.
Festivalio šeimininkai į sceną žengs net du kartus – kaskart su skirtinga programa
Kitą dieną po festivalio atidarymo – rugsėjo 25-ąją – visas dėmesys nukryps į festivalio šeimininkus, VDU kamerinį orkestrą, kuris klausytojams padovanos net du skirtingus koncertus. Vienu jų galėsite pasimėgauti antrąją festivalio dieną, o kitu – spalio 8-ąją.
Rugsėjo 25 dieną VDU kameriniam orkestrui vadovaus naujoji koncertmeisterė bei smuikininkė Marija Pranskutė. Šių metų pavasarį prie orkestro prisijungusi atlikėja pirmąkart prisistatys festivalio lankytojams ir kaip solistė, ir kaip orkestro vedlė – šiame koncerte atskiro dirigento nebus. Tuo tarpu Arvydo Malcio premjeroje „Almos savaitgalis“ solo partiją atliks ilgametis orkestro violončelių grupės koncertmeisteris Vytenis Pocius. Viso koncerto metu auloje skambės Antonio Vivaldi, Edwardo Elgaro, Zitos Bružaitės ir Wojciecho Kilaro muzika.
Antrasis festivalio organizatorių koncertas – spalio 8 dieną. Tą vakarą prie dirigento pulto stos VDU kamerinio orkestro vyr. dirigentas Vytautas Lukočius. Pasirodymo metu Vytautą bus galimą išvysti ir kitame amplua – kaip pianistą. Atlikėjo vakaro programoje skambės Alfredo Schnittke, Fausto Latėno, Nino Rotos bei ukrainiečių kompozitoriaus Igorio Shcherbakovo kūriniai.
Spalį „Avanti“ pasitiks Vilniaus ir Šiaulių kamerinės muzikos kolektyvų draugijose
Po trumpos pertraukos „Avanti“ į spalį žengs itin sparčiu žingsniu. Spalio 1 dieną VDU Didžiojoje auloje koncertuos Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, vadovaujamas Modesto Barkausko. Repertuare – klasikinė Wolfgango Amadeaus Mozarto muzika, kuri eigoje susitiks su ryškiais lietuvių autorių – Fausto Latėno, Algirdo Martinaičio ir Felikso Bajoro – kūriniais.
Kitą dieną, spalio 2-ąją, „Avanti“ estafetę perims Šiaulių miesto simfoninio orkestro „Camerata Solaris“ styginių grupė, vadovaujama dirigento Vilhelmo Čepinskio. Dar visai neseniai šis kolektyvas buvo žinomas kaip Šiaulių kamerinis orkestras – 1989 m. įkurtas kolektyvas simfoniniu orkestru tapo 2025-ųjų kovą. Vis dėlto styginių sudėtis liko svarbia kolektyvo muzikinio gyvenimo dalimi, o „Avanti“ klausytojai būtent tokią ją ir išgirs.
Paskutiniam festivalio akordui – Lietuvos kamerinis orkestras ir nauja Zitos Bružaitės kūrinio premjera
Po įspūdingų penkių koncertų tarptautinio kamerinės muzikos festivalio „Avanti“ epilogas laukia spalio 10-ąją. Visi aplodismentai tądien atiteks Lietuvos kameriniam orkestrui. Vienas svarbiausių vakaro akcentų – Zitos Bružaitės kūrinio „Lux mira“ („Nuostabi šviesa“) premjera. Programoje taip pat skambės Maxo Brucho, Pablo de Sarasate ir Josepho Haydno muzika, o solo partijas atliks violončelininkas Deividas Dumčius bei smuikininkės Ulijona Pugačiukaitė Mažeikienė ir Dalia Simaška.
Šiemet festivalio dėmesys krypsta į istorinį visų profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų susitikimą, dvi lietuviškos muzikos premjeras, išskirtinius šalies solistus bei įvairių epochų muziką: nuo gerai pažįstamos klasikos iki šiuolaikinių lietuvių autorių kūrybos. Organizatoriai kviečia nepaleisti ypatingos progos vienoje vietoje išgirsti visus profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus.
15-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis „Avanti“ rugsėjo 24–spalio 10 dienomis vyks VDU Didžiojoje auloje. Festivalį organizuoja VDU kamerinis orkestras, o pagrindiniai jo rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė. Koncertai – nemokami ir atviri visiems.
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