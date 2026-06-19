 Vyras dūrė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei

Vyras dūrė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei

2026-06-19 19:07
Parengta pagal užsienio spaudą

Vyras dūrė peiliu šešiolikmetei merginai, nes ji nesutiko už jo tekėti.

<span>Vyras dūrė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei</span>
Vyras dūrė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei / Asociatyvi Shutterstock nuotr.

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Tai atsitiko Indijoje, Keralos valstijoje. Apie šį nusikaltimą praneša leidinys „The Times of India“.

Incidentas įvyko Vattapparos gyvenvietėje. Policijos duomenimis, vyras, vardu Fachadas, užpuolė moksleivę po to, kai ji nepriėmė jo pasiūlymo. 

Indas norėjo, kad šešiolikmetė tekėtų už jo. Išgirdęs neigiamą atsakymą, vyras labai susierzino ir dūrė merginai peiliu į kaklą.

Po išpuolio nusikaltėlis iš įvykio vietos pabėgo ir pasislėpė. Tačiau jis slapstėsi trumpai. Dar tos pačios dienos vakarą jis buvo sulaikytas ir suimtas.

Nukentėjusiąją šešiolikmetę nuvežė į ligoninę. Jos sužeidimai nedetalizuojami, tačiau teigiama, kad moksleivės sveikatos būklė yra stabili.

 

 

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Komentarai

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čia gražiau
Jai 16m . Bilotaitė pateikė seimui svarstyti ,kad vyrukai galėtų paprašyti jau 14-mečio.... .Gaila jai ir prievartautojų : Vietoje nuo 3m iki 10m pasiūlė keisti nuo 1m iki 6 m... Turbūt mūsų vasalų gaspadorių tarpe yra galingų iškrypelių.?..
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o jooo india...idomu tik va tie su ranksluosciais ant galvos pas mus nuo tokios ju kulturos bega ar mum ja nesa?
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