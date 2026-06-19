Vyras dūrė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei

Tai atsitiko Indijoje, Keralos valstijoje. Apie šį nusikaltimą praneša leidinys „The Times of India“.
Incidentas įvyko Vattapparos gyvenvietėje. Policijos duomenimis, vyras, vardu Fachadas, užpuolė moksleivę po to, kai ji nepriėmė jo pasiūlymo.
Indas norėjo, kad šešiolikmetė tekėtų už jo. Išgirdęs neigiamą atsakymą, vyras labai susierzino ir dūrė merginai peiliu į kaklą.
Po išpuolio nusikaltėlis iš įvykio vietos pabėgo ir pasislėpė. Tačiau jis slapstėsi trumpai. Dar tos pačios dienos vakarą jis buvo sulaikytas ir suimtas.
Nukentėjusiąją šešiolikmetę nuvežė į ligoninę. Jos sužeidimai nedetalizuojami, tačiau teigiama, kad moksleivės sveikatos būklė yra stabili.
(be temos)
(be temos)
(be temos)