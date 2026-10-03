Sujudimas tikinčiųjų gretose – NASA įrodė Jėzaus nukryžiavimą?

Teigiama, kad NASA darė įprastinius skaičiavimus – stebėjo, kokie kosmoso reiškiniai vyko prieš kelis tūkstantmečius. Astrologiniai duomenys kai ką atskleidė, kuo ypač džiaugėsi krikščionys.
Balandžio 3 dieną, maždaug 33-siais mūsų eros metais, įvyko dalinis mėnulio užtemimas. Biblijos tyrinėtojai ir ekspertai įvykį tiesiogiai sieja su Jėzaus Kristaus iš Nazareto nukryžiavimu. Tikima, kad būtent apie 30-uosius mūsų eros metus nutiko šis religinis įvykis.
Evangelijose minimas Poncijus Pilotas, tuometinis Romos valdytojas, prieš kurį buvo atvestas Kristus.
Astronominiai ir kalendoriniai skaičiavimai išskyrė dvi datas: 30-ųjų balandžio 7 dieną ir 33-iųjų balandžio 3 dieną. Pastaroji data sukėlė ypatingas diskusijas.
Štai ką Senajame Testamente pasakė Šventas Petras po nukryžiavimo:
„Saulė pavirs į tamsą, o Mėnulis – krauju“, – Joelio pranašystės, 2:31.
33-iųjų metų balandžio 3 iš tiesų įvyko Mėnulio užtemimas.
Praėjus maždaug dviems tūkstančiams metų modernios astrologijos dėka buvo padaryti skaičiavimai atgaline data, siekiant išsiaiškinti dangaus kūnų judėjimą, reiškinius.
Katalikų bendruomenė tiki, kad šie NASA skaičiavimai atskleidė „Dievo ženklus“ ir neginčytinai įrodė Kristaus mirtį.
NASA tikslas buvo peržiūrėti visus Mėnulio užtemimus. Pasak mokslininkų, Mėnulio užtemimas puikiai matėsi iš Jeruzalės miesto.
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