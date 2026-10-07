Moteris paslėpė savo vyro palaikus šaldiklyje, kad gautų išmokas

Apie šį įvykį praneša „Alaska Public Media“.
Cheryl McDonald-Paskan nuslėpė savo vyro Rosso Paskano, mirusio nuo sunkios širdies ir kraujagyslių ligos, mirtį. Tyrėjų duomenimis, kūnas buvo laikomas šaldiklyje, esančiame ūkiniame pastate šalia poros namų Switzer Village) mažiausiai nuo 2018 iki 2025 metų.
Pažįstamiems ji sakė, kad išsiuntė vyrą į slaugos namus.
2025 metų liepą pačiai McDonald-Paskan mirus nuo vėžio, namą tvarkęs žmogus aptiko brezentu suvyniotą ryšulį su žmogaus palaikais.
Policija nustatė, kad moteris ir toliau teikė paraiškas bei gavo socialinio draudimo išmokas, pensiją ir Aliaskos nuolatinio fondo savo sutuoktinio vardu. Tiksli finansinė žala nenustatyta, nes nežinoma, kada tiksliai mirė R. Paskanas.
Tyrimo metu nenustatyta, kad kas nors kitas būtų kaltas dėl vyro mirties ar padėjęs paslėpti kūną. Byla baigta, tačiau policija gali atnaujinti tyrimą, jei paaiškėtų naujų aplinkybių.
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