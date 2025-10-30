Ilgiausios barzdos savininkas kartais ją užsikiša už marškinių

– 65 centimetrai, 7–8 metus auginta barzda. Pačiam tai buvo darbas, užsibrėžimas ar malonumas?
– Greičiausiai malonumas. Jokio darbo visiškai nebuvo, tik minimalus. Viską susitvarkyti padėdavo barberis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kaip iš viso ji atsirado jūsų gyvenime?
– Savaime kažkaip. Nuo jaunystės pradėjau ją auginti. Visada turėjau barzdą – ilgesnę, trumpesnę. Ji visada buvo su manimi. Bet prieš 8 metus nusprendžiau pabandyti kažką ilgesnio ir po truputį, po truputį, po truputį...
– Ar 65 centimetrų barzda jums pačiam – ilga?
– Niekada taip tiksliai nematavau. Pradėjau matuoti tik tada, kai susisiekiau su rekordų enciklopedija. Tada ir išsimatavau, kokio ji ilgio. Iki to laiko jokio matavimo nebuvo.
– Įsivaizduoju, kad jums tai detalė, kuri jus lydi visur. Pradėkime nuo darbo. Ar barzda padeda gyvenime, darbe?
– Nemanau, bet ir netrukdo. Tikrai diskomforto nesukelia.
– Užsikišate į marškinius?
– Jeigu labai reikia. Kartais netyčia prispaudžiu ranka, kai kur reikia pasimosikuoti – tai užsikišu ir ramu, bet šiaip netrukdo.
– Ar ji kelia daug klausimų, sulaukiate žvilgsnių, komentarų?
– Įvairių būna. Kai kuriems patinka, tada jie prieina, pakalbina, nusifotografuoja. Bet daugiau taip būna užsienyje. Kartą buvau parduotuvėje, užėjau, o ten tokia moteriškė, gal kokių šešiasdešimties. Žvilgsniais susitikome ir ji sako: „Kokia barzda! Kiek metų auginai barzdą?“ Jau pripratęs prie šito klausimo, sakau: „Dešimt metų.“ Ir girdžiu iš nugaros: „Fui...“. Visko pasitaiko.
– Ar daugiau komplimentų sulaukiate, ar žmonės vis tik labiau nustemba?
– Labiau nustemba. Pagrindinis klausimas visada tas pats – „Kiek metų?“ Visiems įdomu, kiek metų auginu.
– Ilgiausios barzdos savininkas pasaulyje – kanadietis. Jo barzda siekia 2 metrus 52 centimetrus. Ar pats domėjotės, kiek Lietuvoje yra ilgabarzdžių? Gal mes – ilgų barzdų šalis?
– Nemanau. Šiaip visai nesidomėjau, nežinau.
– Yra žmogus jūsų gyvenime, kuris kiekvieną dieną šitą barzdą mato – jūsų žmona. Ar lengvai priėmė šią idėją? Kaip jai sekasi su ja gyventi?
– Iš pradžių buvo gal net kategoriškai. Kai pradėjo ilgėti, kai buvo sunku susitvarkyti, neišėjo susirišti, tai atrodė gana tragiškai, pripažįstu. Ji buvo kategoriška, bet paskui, su laiku, jau pripažino.
