„Žalgiris“ pakartojo rekordą: pergalė – 37 taškų skirtumu

Rungtynių pradžioje Sylvainas Francisco pranėrė po krepšiu ir kabino idealų perdavimą Lauryno Biručio dėjimui – 4:2. Deividas Sirvydis įmetė tritaškį su pražanga (8:2) ir vėliau prasiveržė po krepšiu (10:6), bet varžovai griebė jau 6 kamuolį puolime ir tai vertė į taškus – 10:12. Arnas Butkevičius smeigė tritaškį po S. Francisco ketvirtojo rezultatyvaus perdavimo, o pastarąjį keitęs Maodo Lo rinko 4 taškus iš eilės, baudų metimus pridėjo M. Wrightas – 19:14. Eurolygoje debiutavęs Kajus Mikalauskas iškart taikliai atakavo iš toli ir atliko perdavimą M. Wrighto dėjimui, E. Ulanovas pirmąjį kėlinį užbaigė taikliais baudų metimais – 26:15.
M. Wrightas pelnė 4 taškus iš eilės, Dustinas Sleva įdėjo po A.Butkevičiaus perdavimo – 32:19. Po krepšiu įkirtęs Ąžuolas Tubelis ir dar 4 taškus prasiveržimais rinkęs S. Francisco didino persvarą – 38:21. L. Birutis įmetė vieną baudą, D. Sirvydis – dvi, M. Wrightas pridėjo 4 taškus – 45:30. E. Ulanovas apžaidė varžovą nugara, vieną baudą pataikė M. Lo ir po antrojo kėlinio „Žalgiris“ buvo priekyje – 48:35.
D. Sirvydis pelnė taškus greitoje atakoje, L. Birutis dėjimu baigė ataką ir kitoje pusėje bloku apdovanojo varžovą, po S. Francisco prasiveržimo su pražanga skirtumas pasiekė 20 taškų – 56:36. Tai nebuvo riba, nes L. Birutis dar kartą pasižymėjo iš po krepšio, o S. Francisco dukart taikliai šovė iš toli – 64:38. Mantas Rubštavičius atliko perdavimą D. Slevos tritaškiui ir po to pats sumetė 3 baudas, trečiąjį kėlinį tritaškiu uždarė M. Lo – 73:44.
M. Lo tokiu pačiu būdu pradėjo ketvirtąjį kėlinį, M. Rubštavičius irgi buvo taiklus iš toli, M. Wrightas augino pranašumą iki 37 taškų – 81:44. K. Mikalauskas ir A. Butkevičius pataikė iš vidutinio nuotolio, M. Rubštavičius įdėjo į krepšį, o Ą. Tubelis rungtynes užbaigė 9 taškais ir bloku varžovui – 96:59.
(be temos)