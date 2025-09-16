Gydytojas 30 metų šaldymo kamerose laikė sutuoktinių kūnus

Netikėtas radinys aptiktas Suomijoje, Turku mieste.
Apie tai praneša portalas „Yle“.
Teigiama, kad policijos pareigūnų dėmesį patraukė aštuoniasdešimtmetis gydytojas, teikęs ritualines paslaugas. Pastaruosius kelis mėnesius vyras elgėsi įtartinai. Toks jo elgesys sudomino Suomijos policiją.
Atliekant kratą, gydytojo namuose buvo rastos šaldymo kameros, kuriose gulėjo sutuoktinių kūnai. Vyras ir žmona buvo mirę atitinkamai 1994-aisiais ir 1995-aisiais metais.
Juos turėjo palaidoti, tačiau tai nebuvo padaryta.
„Du žmonės Turku mieste buvo laikomi šaldymo kamerose. Jie laikyti privačiame name esančiame sandėlyje. Kūnus per kratą rado skirtingose šaldymo kamerose, – pasakojo Suomijos policijos detektyvė Lasse Punktuate.
