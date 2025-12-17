 Policija prašo pagalbos: padėkite nustatyti užfiksuoto vyro tapatybę

Policija prašo pagalbos: padėkite nustatyti užfiksuoto vyro tapatybę

2025-12-17 00:21 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Policija prašo pagalbos: padėkite nustatyti užfiksuoto vyro tapatybę
Policija prašo pagalbos: padėkite nustatyti užfiksuoto vyro tapatybę / Policijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią nusikalstamą veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašo susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paš[email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
sukčiavimas
ikiteisminis tyrimas
Policijos pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų