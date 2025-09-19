 Policija įspėja: jei sulaukėte tokio skambučio, padėkite ragelį – jūs neprivalote kalbėti!

Policija įspėja: jei sulaukėte tokio skambučio, padėkite ragelį – jūs neprivalote kalbėti!

2025-09-19 12:40 kauno.diena.lt inf.

Policijos virtualus patrulis pasidalijo sukčių schemomis, kurias šie naudoja siekdami išvilioti pinigus iš žmonių, kai jie atsiliepia telefonu.

Policija įspėja: jei sulaukėte tokio skambučio, padėkite ragelį – jūs neprivalote kalbėti!
Policija įspėja: jei sulaukėte tokio skambučio, padėkite ragelį – jūs neprivalote kalbėti! / Asociatyvi freepik nuotr.

1. Neatskleiskite jokios asmeninės informacijos – nesakykite banko duomenų, slaptažodžių, asmens kodo ar adreso!

 2. Neskubėkite – sukčiai dažnai spaudžia laiką – sako: „Tuoj užblokuos sąskaitą“, „reikia spręsti dabar“ – tai ženklas, kad tai – apgaulė!

 3. Padėkite ragelį – jūs neprivalote kalbėti. Jei jaučiate spaudimą ar užduoda neaiškius klausimus, tiesiog baikite pokalbį.

 4. Nukentėjus praneškite – www.epolicija.lt arba 112, jei situacija skubi.

 „Atsiminkite: tikras pareigūnas ar banko darbuotojas niekada neprašo duomenų telefonu!“ – feisbuke akcentavo Policijos virtualus patrulis.

Šiame straipsnyje:
telefoniniai sukčiai
išvilioti pinigai
patarimai
Policijos pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų