„Amber Grid“ biodujų kilmės registrą patikėjo Suomijos bendrovei

Registrą trejus metus už maždaug 198 tūkst. eurų (be PVM) administruos Suomijos bendrovė „Grexel Systems“, kuri yra sukaupusi didelę patirtį diegiant kilmės garantijų registrus ir integruojant juos su Europos platformomis.
„Partnerystė padės užtikrinti mūsų strateginį tikslą – skatinti atsinaujinančių dujų gamybą Lietuvoje ir tarpvalstybinę prekybą“, – pranešime sakė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
„Amber Grid“ teigimu, nauja sistema reikalinga augančiam biometano sektoriui – iki šių metų pabaigos prie šalies dujų perdavimo ir skirstymo sistemos bus prijungtos šešios biometano jėgainės, o iki 2030-ųjų – dar apie dešimt.
„Amber Grid“ duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį išduota daugiau nei 90 GWh (gigavatvaladžių) kilmės garantijų biometanui, patiektam į nacionalinį dujų tinklą, o per 2024 metus – beveik 130 GWh.
Pagal Nacionalinę energetikos strategiją iki 2030 metų bus pagaminama 1,4 teravatvalandės biometano.
Naujausi komentarai