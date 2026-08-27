106-erių tailandietis nusviedė diską daugiau nei 7 metrus ir pasiekė pasaulio rekordą

„Esu labai laimingas, kad baigiau varžybas, ir jaučiu, kad kažką pasiekiau“, – sakė šimtametis Pietų Korėjos naujienų agentūrai „Yonhap“.
Iš tikrųjų aukso medalis jam buvo garantuotas dar prieš rungtį – sportininką galėjo sustabdyti tik diskvalifikacija. Nes S. Janpramas buvo vienintelis savo amžiaus grupės atletas.
„Nepaisant to, jis varžybas vertino labai rimtai nuo pat pradžių iki pabaigos“, – rašė „Yonhap“. Senolio 74-metė duktė Siripan varžybų metu padėjo jam kaip trenerė.
Senjoras varžybose pasirodė su akiniais nuo saulės ir vilkėdamas laisvą sportinę aprangą. Varžybų sąlygos jokiu būdu nebuvo lengvos – lauko temperatūra Tegu siekė 33 laipsnius Celsijaus. Tačiau karštis, regis, jam netrukdė.
„Buvo šiek tiek karšta, bet galima ištverti“, – sakė veteranas po varžybų.
Įdomu tai, kad S. Janpramas tik sulaukęs 80-ies pradėjo rimtai užsiiminėti sportu, kai pamatė, kaip artimas draugas prarado sveikatą ir buvo įkalintas lovoje.
„Tuomet pagalvojau: man taip neturi nutikti“, – sportininko žodžius cituoja „Yonhap“. Nuo 97 metų jis dalyvauja įvairiose lengvosios atletikos varžybose, kuriose laimėjo dešimtis medalių.
Jo sėkmės paslaptis, kaip jis pats teigia, yra sveika mityba, reguliari rutina ir sportas. Be disko, ieties ir rutulio stūmimo treniruočių S. Janpramas penkis kartus per savaitę vaikšto arba bėgioja. Pasak dukters, ryte tėvas paprastai valgo du virtus kiaušinius ir bananą, o per pietus ir vakarienę – ryžius bei daug žuvies ir daržovių.
Šeštadienį S. Janpramas norėtų dar kartą dalyvauti varžybose Tegu – šįkart ieties metimo rungtyje. Jo tikslas: „Pasistengsiu iš visų jėgų, kad laimėčiau dar vieną aukso medalį“. Labai tikėtina, kad jam tai pavyks: ir šioje rungtyje jis bus vienintelis savo amžiaus grupės atletas.
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