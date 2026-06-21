Švilpikų pusbroliai iš Italijos lietuvių nenuvils

Pakvietęs į Romą, TV3 laidos vedėjas G. L. Demarco pristatė ypatingą patiekalą – itališkus virtinukus njokius. Lietuviams šis patiekalas ypač patiks todėl, kad primins mūsų pamiėgtus bulvinius švilpikus.
Iš bulvių, miltų ir kiaušinių gaminami njokiai yra gana neutralaus skonio, todėl valgomi su įvairiais pagardais, taip sukuriant ryškesnį skonį. Vis dėlto labiausiai stebina faktas, kad Romoje šiam patiekalui skirta net visa savaitės diena – ketvirtadieniai! Pasak Gian Lucos, tai taip pat nėra sutapimas.
Kaip pasakojo bene garsiausias Lietuvos italas, Romoje visos savaitės maistas buvo planuojamas pagal pinigus, o jų žmonės sulaukdavo penktadienį. Tad ketvirtadieniai būdavo paskutinė, skurdžiausia diena. Šis pigus ir sotus patiekalas pasotindavo iki pat penktadienio, kurio metu, pagal katalikiškas tradicijas, būdavo valgoma žuvis.
Virtinukai njokiai su pomidorų padažu
250 g rikotos,
1 kiaušinio,
100 g kvietinių miltų,
80 g parmezano sūrio,
druskos.
Padažui:
250 g pomidorų tyrės,
3 šaukštų ypač tyro alyvuogių aliejaus,
1 skiltelės česnako,
baziliko lapelių,
druskos.
Į keptuvę pilame aliejų, įdedame česnako skiltelę. Viskam įkaitus, pilame pomidorų tyrę. Uždengę dangčiu paliekame pasitroškinti. Po 15 minučių pagardiname druska ir baziliko lapeliais. Per tą laiką formuojame njokių tešlą. Į dubenį dedame rikotos sūrį, parmezano sūrį, įmušame vieną kiaušinį, pagardiname druska, pipirais ir viską išmaišome iki vientisos masės. Suberiame miltus ir gerai suminkome. Iš tešlos suformuojame dešrelę, pabarstome peilį miltais ir supjaustome ją į nedidelius gabalėlius su bukąja peilio dalimi. Kiekvieną gabalėlį perbraukiame per šakutę arba specialią lentelę, kad įsirėžtų grioveliai. Dedame njokius į verdantį pasūdytą vandenį. Kai iškyla į paviršių, išimame ir perkeliame į padažą. Išmaišome ir patiekiame lėkštėje. Pabarstome tarkuoto parmezano.
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