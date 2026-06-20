Sumuštinių mėgėjams Alfas Ivanauskas paruošė siurprizų

„Vasarą žmonės nenori sudėtingo maisto. Jie nori ko nors skanaus, sotaus, greito ir patogaus – to, ką gali pasiimti į ranką, suvalgyti kelionėje, gamtoje ar tiesiog tarp darbų. Taip ir gimė kukulainio idėja – tai tarsi lietuviškas atsakymas į klausimą, ko norisi, kai paprastas sumuštinis jau šiek tiek pabodo“, – sako A. Ivanauskas.
Kukulainis – sotus, šiltas ir patogiai valgomas užkandis, sukurtas tiems, kurie vasarą daug juda, keliauja ir ieško ne tik sustoti išgerti kavos, bet ir greito maisto. Pasak kūrėjų, jis jungia lietuviams pažįstamą sumuštinį su kiek kitokiu, žaismingesniu, formatu. Naujas užkandis lentynose pasirodys jau po poros savaičių.
„Viada“ užsakymu atliktos „Spinter tyrimų“ apklausos duomenimis, skaniausiu sumuštiniu Lietuvos gyventojai dažniausiai įvardija sumuštinį su kumpiu ir sūriu – jį pasirinko 36 proc. respondentų. Antroje vietoje atsidūrė sumuštinis su žuvimi, pavyzdžiui, lašiša, – 31 proc., trečioje – sumuštinis su sūriu, kurį rinkosi 26 proc. apklaustųjų. Toliau rikiuojasi sumuštiniai su kiaulienos kumpiu ir su dešra – po 21 proc.
A. Ivanausko teigimu, šie rezultatai rodo, kad lietuviai vertina gerai pažįstamus skonius, tačiau kartu vis drąsiau ieško naujų gastronominių patirčių.
„Daug keliauju, svečiose šalyse nuolat atrandu naujų skonių, ingredientų derinių ir gastronominių idėjų. Norėjosi dalį šių patirčių perkelti į produktus, kurių galima rasti Lietuvoje, ir sukurti ką nors netikėto. Eksperimentavome su skirtingais skoniais, ingredientais ir jų deriniais, ieškodami pusiausvyros tarp gerai žinomų produktų ir visiškai naujų gastronominių patirčių“, – sako A. Ivanauskas.
Pasak A. Ivanausko, kuriant naujus produktus svarbu ne tik nustebinti skonių deriniais, bet ir išlaikyti tai, ko žmonės tikisi iš gero kelioninio maisto: patogumo, šviežių ir kokybiškų ingredientų bei sotumo.
Virtuvės šefas pabrėžia, kad šiandien vartotojai, rinkdamiesi greitą užkandį, tikisi daugiau nei vien numalšinti alkį. Vis svarbesnė tampa ingredientų kokybė, skonių dermė ir galimybė atrasti ką nors naujo.
„Norėjosi sukurti ne eilinį sumuštinį, o produktą, turintį ryškų charakterį ir išsiskiriantį iš rinkoje esančių alternatyvų. Pasirinkome itališką fokačiją, kuri lepina gomurį ypatinga tekstūra ir skoniu, papildėme ją netikėtais ingredientais, pvz., korėjietiškomis morkomis. Tai puikus įvairių virtuvių sintezės pavyzdys, kai susijungia ryškiausios skirtingų pasaulio virtuvių patirtys“, – teigia A. Ivanauskas.
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