Staiga sugužėjus svečiams – greita kesadilija

Tokiai situacijai išspręsti puikiai tinka itin paprastas kesadilijos patiekalas. Paruošti užtruksite vos kelias minutes ir svečiai neliks alkani.
Jums reikės:
- Tortilijos lakštų
- Pjaustytos čiorizo dešros
- BBQ padažo
- Geltonojo sūrio
Procesas tikrai lengvas. Paimkite vieną tortiliją. Ant vienos jos pusės švelniai patepkite BBQ padažo. Nepadauginkite, nes bus per intensyvus skonis.
Dabar ant apteptos pusės uždėkite kelis čiorizo dešros griežinėlius. Plonai papjaustykite geltonojo sūrio. Jo gabalėlius uždėkite ant dešros. Vėlgi, nepersistenkite, nes išsilydęs sūris gali sutepti keptuvę.
Paimkite kitą tortilijos lakštą, jį irgi šiek tiek patepkite padažu. Dabar perlenkite tortiliją, kad padažas atsidurtų ant kitos tortilijos pusės. Turite kažką panašaus į picos sumuštinį, tik ploną.
Įkaitinkite keptuvę iki šiek tiek didesnės temperatūros nei vidutinė, tačiau ne maksimali. Atsargiai įdėkite kesadiliją į keptuvę ir kelias minutes pakepkite. Aliejus nereikia.
Viduje išsilydys sūris, o čiorizo dešros gabalėliai išskirs geltoną skystį – kvapnias ir gardžias sultis.
Kai vienas šonas paruduos, apverskite. Tai darykite atsargiai – vienu staigiu judesiu. Leiskite kitai pusei pakepti.
Išimkite ir tuomet peiliu gaminį pasmulkinkite. Paimkite didesnį turimą peilį ir pirmiausiai padalykite kesadiliją per pusę. Tuomet dar per pusę. Ir taip tol, kol turėsite dailius aštuonis gabalėlius.
Pjauti reikėtų ne stumdant peilį pirmyn atgal, nes suplėšysite skanėstą, o peilį spustelint iš viršaus į kesadiliją. Jei trūksta jėgos – paspauskite ranka.
Šis gaminys pasotins netikėtus svečius, puikiai tiks prie sriubų. Variacijų – irgi daug, mat, į vidų galima dėti ir kitokių ingredientų: pomidoro, aitriųjų pipirų, paprikų ir t. t. Su padažais irgi galite eksperimentuoti.
Svarbiausia visus ingredientus dėti plonais griežinėliais ir kesadilijos neperkrauti, nes bandant ją apversti viskas gali baigtis labai liūdna netvarka keptuvėje.
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