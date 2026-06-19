Vienas gražiausių dangaus reiškinių per dešimtmetį: štai kada pakelti akis į dangų

2026 m. rugpjūčio 12 d. Europos ir Šiaurės Vakarų Afrikos gyventojai turės unikalią galimybę stebėti didelio masto Saulės užtemimą tiesiog saulėlydžio metu. Šis retas reiškinys apims beveik visą žemyną, o visiško užtemimo fazę bus galima matyti rytų Grenlandijoje, vakarų Islandijoje ir šiaurinėje Ispanijoje. Apie tai praneša „Space.com“.
Dalinis užtemimas Europoje ir Afrikoje
Kol užtemimų medžiotojai masiškai plūs į Ispaniją stebėti visiško užtemimo fazės, milijonai kitų žmonių galės išvysti įspūdingą dalinį Saulės užtemimą. Šis nepaprastas reginys bus aiškiai matomas Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ukrainoje ir daugelyje kitų Europos šalių.
Europos žemyne Saulės pjautuvas leisis už horizonto tarsi liūdnas veidas, nukreiptas ragais žemyn. Tuo metu Šiaurės Vakarų Afrikos šalyse, tokiose kaip Marokas ar Alžyras, Mėnulio siluetas primins raidės „C“ formą.
Ekspertai pabrėžia, kad geriausios vietos fotografams išsidėsčiusios palei specialią užtemimo žemėlapio liniją. Ypač tinkamos stebėjimui vietos su vandens horizontu yra Korsika, Italijos Ligūrijos jūros pakrantė ir Venecija.
Patarimai idealiam stebėjimui
Norint sėkmingai pamatyti šį astronominį reiškinį, reikia pasirinkti vietą su visiškai atviru ir žemu vakarų horizontu. Net ir labai tolimi debesys gali visiškai užstoti besileidžiančios Saulės vaizdą.
Specialistai pataria iš anksto patikrinti pasirinktą vietą likus kelioms dienoms iki įvykio, kad būtų numatyta atsarginė alternatyva nenumatytiems atvejams. Orų prognozės tampa pakankamai patikimos tik likus trims dienoms iki užtemimo.
Kartografai taip pat atkreipia dėmesį į įdomų optinį šviesos lūžio atmosferoje efektą. Ši refrakcija šiek tiek pakelia Saulę virš horizonto, todėl šį reiškinį galima pamatyti net ir iš ne itin idealių žemėlapio pozicijų.
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