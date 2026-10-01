 Regioninis parkas prakalbo apie stebuklą: ar galite patikėti tuo, ką matote?

Regioninis parkas prakalbo apie stebuklą: ar galite patikėti tuo, ką matote?

2026-10-01 11:48 kauno.diena.lt inf.

Neries regioninis parkas pasidalijo gamtos mylėtojų akims labai mielu vaizdu.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Regioninis parkas prakalbo apie stebuklą: ar galite patikėti tuo, ką matote?</span>
Regioninis parkas prakalbo apie stebuklą: ar galite patikėti tuo, ką matote? / Neries regioninio parko vaizdo įrašo stop kadrai

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Neries regioniniame parke įvyko stebuklas! Ar jūs galite patikėti tuo, ką matote?  Parke nufilmuota... balta stirna!!! Tokį gamtos stebuklą pamatyti ir dar užfiksuoti – tikrai ypatingas atvejis“, – feisbuke rašė parko darbuotojai, padėkoję vaizdo įrašo autoriams.

Trečiadienį pasidalytas vaizdo įrašas sulaukė gausybės internautų reakcijų.

„Ne stirna čia, vienaragis, tik jaunas dar be rago“, – rašė viena tautietė.

„O ne danielis čia? Nes ne kartą gamtininkai rašė, kad baltų stirnų (albinosų) labai, labai retai pasitaiko, o baltų danielių blūdija mūsų miškuose nemažai“, – pastebėjo Giedrė.

„Labiau panašu į danielių. Jie būna trijų spalvinių variacijų: tamsūs (beveik juodi), rudi ir labai šviesūs (balti). Labai dažnai su stirnomis vaikšto kartu. Kauno rajone prieš porą metų stebėjau irgi tokią pačią situaciją. Galvojau, vau – stirna albinosė. Geriau patyrinėjus, supratau, kad čia daneliokas. Aišku, gamtoje būna visko“, – rašė Tomas.

Kai kurie tautiečiai teigė matę panašių vaizdų ir anksčiau. „Prieš porą metų Panevėžio aplinkkelyje, ties Berniūnais, matėme net du albinosus kartu“, – rašė dar viena gamtos mylėtoja.

„Pas mus Biržuose laksto juodut juodutėlė stirna“, – teigė kita moteris.

Socialinių tinklų nuotr.

 

Šiame straipsnyje:
stirna
balta stirna
Neries regioninis parkas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų