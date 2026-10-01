Regioninis parkas prakalbo apie stebuklą: ar galite patikėti tuo, ką matote?

„Neries regioniniame parke įvyko stebuklas! Ar jūs galite patikėti tuo, ką matote? Parke nufilmuota... balta stirna!!! Tokį gamtos stebuklą pamatyti ir dar užfiksuoti – tikrai ypatingas atvejis“, – feisbuke rašė parko darbuotojai, padėkoję vaizdo įrašo autoriams.
Trečiadienį pasidalytas vaizdo įrašas sulaukė gausybės internautų reakcijų.
„Ne stirna čia, vienaragis, tik jaunas dar be rago“, – rašė viena tautietė.
„O ne danielis čia? Nes ne kartą gamtininkai rašė, kad baltų stirnų (albinosų) labai, labai retai pasitaiko, o baltų danielių blūdija mūsų miškuose nemažai“, – pastebėjo Giedrė.
„Labiau panašu į danielių. Jie būna trijų spalvinių variacijų: tamsūs (beveik juodi), rudi ir labai šviesūs (balti). Labai dažnai su stirnomis vaikšto kartu. Kauno rajone prieš porą metų stebėjau irgi tokią pačią situaciją. Galvojau, vau – stirna albinosė. Geriau patyrinėjus, supratau, kad čia daneliokas. Aišku, gamtoje būna visko“, – rašė Tomas.
Kai kurie tautiečiai teigė matę panašių vaizdų ir anksčiau. „Prieš porą metų Panevėžio aplinkkelyje, ties Berniūnais, matėme net du albinosus kartu“, – rašė dar viena gamtos mylėtoja.
„Pas mus Biržuose laksto juodut juodutėlė stirna“, – teigė kita moteris.
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