Populiariausi augintinių vardai – tokie patys

Augintinių skaičius sparčiai auga – vis daugiau žmonių nusprendžia priglausti ar įsigyti gyvūną ir jį atsakingai registruoti. GAR duomenys rodo, kad pastaraisiais metais registracijų skaičius šoktelėjo dešimtimis tūkstančių – tai akivaizdus ženklas, kad gyvūnai mūsų visuomenėje užima vis svarbesnę vietą.
Šuo ar katė?
Anot ŽŪDC gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus produkto vadovės Daivos Miliauskienės, skaičiai rodo, kad lietuviai jau seniai apsisprendė: šuo – geriausias žmogaus draugas.
Remiantis 2025 m. liepos 28 d. Gyvūnų augintinių registro duomenimis, Lietuvoje šunų registruota beveik dvigubai daugiau nei kačių:
• šunų – 331 486,
• kačių – 177 314.
Tai, kad šunų registruota daugiau, dar nereiškia, kad katės mažiau mylimos. Tiesiog jas dažnai renkasi kitokie šeimininkai – vertinantys ramybę ir tylų ryšį. Šuo – tai energija, ištikimybė ir aktyvus palydovas kasdienybėje. Visi gyvūnai – skirtingi, bet vienodai svarbūs.
Beje, GAR duomenyse – net keturiolika primatų, 49 vėžliai, trylika roplių ir net 31 šinšila.
Nemirštanti klasika
Ir šunims, ir katėms vardai renkami atsakingai, tačiau favoritai išlieka tokie pat jau kelerius metus iš eilės.
Štai populiariausi šunų vardai:
1. Bela – 4 269 kartai.
2. Luna – 3 453.
3. Pupa – 2 880.
4. Maja, Rikis, Arčis ir kiti nuolat keičiasi vietomis, bet iš populiariausiųjų sąrašo neiškrinta.
Kačių vardai taip pat rodo tradicijų tęstinumą:
1. Luna – 2 244 kartai.
2. Simba – 1 912.
3. Pūkis – 1 362.
4. Toliau rikiuojasi Murka, Pupa, Bela, Puma ir Pūkė.
Mažai kas renkasi ekstravagantiškus vardus – dominuoja švelnūs, trumpi, dažnai vaikystėje girdėti vardai.
Veislinis ar mišrūnas?
Tiek tarp kačių, tiek tarp šunų daugiausia registruojama mišrūnų, t. y. gyvūnų, kurių veislė nepatvirtinta dokumentais. Šunų mišrūnų – net 199 tūkst. (60 proc.), kačių – 134 tūkst. (75 proc.)
Tai rodo, kad didžioji dalis žmonių gyvūnus renkasi ne pagal kilmės dokumentus, o tiesiog tokį gyvūną, kuris mieliausias širdžiai. Nesvarbu – veislinis, ar ne.
Tiesa, tarp šunų populiariausios veislės – vokiečių aviganiai, Jorkšyro terjerai, Labradoro retriveriai. Tarp kačių – britų trumpaplaukės, Meino meškėnai, Bengalijos katės.
Perdavimas internetu
Žemės ūkio duomenų centras primena – nuo 2025 m. birželio GAR sistemoje įdiegta nauja funkcija, leidžianti savininkui savarankiškai perleisti augintinį, kai jis parduodamas ar dovanojamas kitam žmogui.
Kaip tai veikia?
• Inicijuoti perdavimą gali tik esamas savininkas.
• Abi šalys turi prisijungti prie GAR per e. valdžios vartus.
• Kai naujasis savininkas patvirtina perdavimą, augintinio duomenys atnaujinami.
Tai reikšmingas žingsnis skaitmenizacijos link. Iki šiol šį procesą reikėjo vykdyti iš dalies rankiniu būdu – pildyti prašymą, kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Dabar tai trunka vos kelias minutes.
Atsakingas šeimininkas – saugus augintinis
Jei dar nepaženklinote ir neregistravote savo gyvūno mikroschema – dabar pats metas. Ženklinimas
• apsaugo nuo gyvūno praradimo,
• įrašomi jūsų, kaip šeimininko, duomenys į GAR,
• užtikrinama, kad praradimo atveju augintinis bus greitai grąžintas.
