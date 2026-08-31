Pašilių stumbryno mažyliai netrukus turės vardus

„Kai patelė atsiskiria nuo bandos ir pasislepia miške, su jauduliu laukiame, kada ji pasirodys jau su jaunikliu“, – pasakojo VMU Pašilių stumbryno stumbrininkas Eugenijus Družas.
Stumbriuko gimimo laukiama su jauduliu
Stumbrės vaikingumas trunka apie devynis mėnesius, tačiau iš jos išvaizdos ne visada galima pastebėti, kad netrukus gims jauniklis. Dažniausiai stumbriukai gimsta gegužės–birželio mėnesiais. Prieš atsivesdama jauniklį stumbrė dažniausiai atsiskiria nuo bandos ir pasitraukia į mišką.
Pirmosiomis savaitėmis motina itin saugo mažylį, todėl stumbryno darbuotojams svarbiausia gyvūnus stebėti ir suteikti jiems ramybę. Stumbriukai tuo metu daugiausia laikosi šalia mamos ir tik po truputį pradeda tyrinėti aplinką.
Maždaug trijų savaičių mažyliai jau ragauja žolę, o sulaukę dviejų mėnesių pradeda kramsnoti šakeles ir ūglius. Motinos pienu jie gali maitintis net iki metų.
Šių metų mažyliai jau turi savo draugiją
Kadangi abu šiemet gimę stumbriukai pasaulį išvydo vos kelių dienų skirtumu, jie daugiau laiko praleidžia kartu. Pasak E. Družo, mažyliai laikosi vienas šalia kito ir kartu žaidžia.
Kol kas abu dar nedrąsūs, todėl jų charakteriai tik pradeda ryškėti. Tačiau prie stumbryno kasdienybės jie jau po truputį pripranta. Išgirdę pažįstamą garsą – kibiruose nešamą pašarą – kartu su banda atskuba pasižiūrėti, kas laukia.
Šiuo metu Pašilių stumbryne gyvena 15 stumbrų, o du jauniausi bandos nariai dar laukia savo vardų.
Vardus stumbriukams rinks vaikai
Pasak E. Družo, šventėje dalyvaus vaikai iš įvairių ugdymo įstaigų – būtent jie pasiūlys vardus mažiesiems stumbrams. Lietuvoje gimusių stumbrų vardai turi prasidėti raidėmis „Gi“. Tai tarptautinė taisyklė, padedanti atsekti stumbrų kilmę – net ir išvežus gyvūną į kitą šalį, iš jo vardo galima suprasti, iš kur jis atkeliavo. Be to, vardai negali kartotis. Šiuo metu Pašilių stumbryne gyvena Gira, Gipota, Gipokis, Gipordas, Gilius, Girna, Girnis, Gilminas, Gibradimas, Gitis, Gintas, Gigantas ir pernai gimusi Giesmė.
Regiono padalinio vadovas Giedrius Branuša pasakoja, kad stumbriukų vardynų šventėje svarbi ne tik pati vardo rinkimo tradicija, bet ir galimybė vaikams iš arčiau susipažinti su šiais gyvūnais. Todėl kiekvienais metais stengiamasi mažiesiems šventės dalyviams paruošti ne tik įsimintiną susitikimą su stumbrais, bet ir smagių staigmenų.
2025 metais gimusiai stumbrei Giesmei vardą pasiūlė Panevėžio „Vilties“ progimnazijos 2 b klasės mokinys Dovydas. Išgirdęs, kad būtent jo pasiūlytas vardas išrinktas, berniukas neslėpė džiaugsmo. Dovydui atiteko ne tik simbolinė dovana, bet ir vardą patvirtinantis sertifikatas – gražus priminimas apie jo indėlį į mažosios stumbrės istoriją.
Šiemet, pasak G. Branušos, tradicijos taip pat bus laikomasi – vaikų, kurių pasiūlyti vardai bus išrinkti, laukia prizai, smagūs siurprizai ir sertifikatai, patvirtinantys jų indėlį į stumbriukų istoriją. O kad šventėje netrūktų geros nuotaikos, mažuosius linksmins ir animatorė Pepė Ilgakojinė!
Nauji stumbryno gyventojai – ilgametės istorijos dalis
Pašilių stumbrynas įkurtas 1969 metais, o pirmasis čia gimęs stumbriukas pasaulį išvydo jau 1971-aisiais. Stumbrė Moda atvedė jauniklį, kuriam buvo suteiktas Girinio vardas.
Per daugiau nei penkis dešimtmečius stumbrynas tapo vieta, kur rūpinamasi šių įspūdingų gyvūnų gerove ir jų išsaugojimu. Todėl kiekvienas naujas stumbriukas – VMU Pašilių stumbryno darbuotojams ne tik džiugi žinia, bet ir atsakomybė rūpintis jo sveikata bei gerove.
Kol naujieji gyventojai auga ir stiprėja, lankytojai jau gali juos pamatyti gyvai. Norintys aplankyti stumbriukus, kviečiami užsukti į Pašilių stumbryną.
Netrukus pasidalinsime daugiau informacijos apie artėjančią stumbriukų vardynų šventę – sekite VMU naujienas.
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