Kad gražiausios metų šventės nesibaigtų liūdnai: 5 didžiausi pavojai

Lietuvos kinologų draugija pabrėžia, kad kai kurie maisto produktai žmogui gali būti itin pavojingi šuniui. Taip pat reikėtų itin atidžiai prižiūrėti, kad smalsus augintinis netyčia neparagautų ir specialiai Kalėdoms pirktų augalų.
Šokoladas. Juodasis šokoladas yra 3–10 kartų kenksmingesnis už pienišką (didelis teobromino kiekis). Šunims gali sukelti gausų seilėtekį, vėmimą, viduriavimą, stiprų lekavimą, šlapimo nelaikymą ir tachikardiją.
Paukštiena, česnakai, svogūnai, bulvės. Žalioje paukštienoje gali būti salmonelių, o jos sukelia salmoneliozę. Keptos paukštienos odelės yra riebios, kaulai pavojingi, nes yra ploni ir aštrūs. Pavojingi ir svogūnai, česnakai, makadamijos riešutai (toksiški net mažomis dozėmis). Apsinuodijimo šiais maisto produktais požymiai pasireiškia per 12–24 valandas. Taip pat reikėtų stebėti, ar augintinis neskanauja žalių bulvių ir lupenų.
Vynuogės. Nuodinga vynuogių dozė yra 10–50 g/kg gyvūno svorio (razinų – mažesnė), taigi, viena kekė gali pražudyti 10 kg sveriantį šunį! Simptomai pasireiškia per kelias valandas. Prasideda vėmimas, viduriavimas ir anoreksija. Visa tai gali progresuoti iki ūmaus inkstų nepakankamumo. Nustojus šlapintis, šuns gyvybei gresia pavojus.
Avokadas. Didelio kiekio suvartojimas gali sukelti kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sutrikimų. Prarijus avokado kauliuką, kyla stemplės obstrukcijos rizika.
Amalas. Šio augalo uogos yra toksiškos ir gali sukelti vėmimą, padidėjusį seilėtekį, kraujingą viduriavimą, kraujospūdžio sumažėjimą, paralyžių, komą ir net mirtį.
Kalėdų gėlė (puansetija). Šio augalo syvai yra dirginantys, juos kramtant, gali kilti virškinimo sutrikimų, prasidėti audinių tinimas, konjunktyvitas. Jei atsiranda simptomų, duokite gyvūnui daugiau lakti. Apsinuodijimo požymiai paprastai išnyksta per kelias dienas. Jeigu ne, kreipkitės į veterinarijos gydytoją.
Kalėdų rožė (eleboras). Kramtant ar nurijus, gali sukelti virškinimo sutrikimų (diegliai, vėmimas, seilėtekis). Gali išprovokuoti ir sunkių neurologinių sutrikimų.
Šventinis laikotarpis – džiaugsmo metas, bet nepamirškime atsargumo, būkime atsakingi ir atidūs!
