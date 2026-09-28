Išgirskite gamtos fenomeną – „dainuojančias“ kopas

Įprastai skirtingos kopos „dainuoja“ skirtingais „balsais“, t.y. kitokiais dažniais. Dainuoti kopos gali apie 15 minučių, o garsas sklisti net iki 10 kilometrų. Pasaulyje yra apie 35 vietos kur galima išgirsti tokį fenomeną.
Paryžiaus universiteto mokslininkas Bruno Andreotti nusprendė išsiaiškinti, kodėl kopos skleidžia šiuos neeilinius garsus. Paaiškėjo, kad per laiką vėjas suformuoja kopas iki maždaug 35 laipsnių kampo.
Galiausiai kopa neišlaiko ir virsta. Tuomet ir girdisi, kaip kopos dainuoja. Svarbu pastebėti, kad smėlis turi būti pakankamai sausas, tik tada ims „dainuoti“.
Kopų garsai girdisi dideliu atstumu, nes pačios kopos su vėjo pagalba atlieka milžiniškos garso kolonėlės funkciją.
Naujausi komentarai