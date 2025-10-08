Pirmakursiai – Europos čempionato medalininkai

Daugiau negu 13 metų sportuojantis Nikas, iki šiol Europos jaunių ir jaunimo čempionatuose nuskynęs 12 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos medalį, pergalingą meistriškumą pademonstravo ir suaugusiųjų kategorijoje.
Varžybose N. Kvasys buvo ne tik jauniausias dalyvis, bet ir turėjo garbės stoti į kovą su 46 metų daugkartiniu Europos čempionu, kuris ir šiemet iškovojo aukso medalį.
Niko debiutas nesibaigė vienu laimėjimu.
Komandinėje technikos demonstravimo rungtyje jaunųjų sportininkų – N. Kvasio, Kajaus Malinen, Klaipėdos universiteto (KU) pirmakursės A. Žilinskaitės – ir jų trenerės Dianos Mačiūtės ketvertas, įveikęs Vengrijos komandą ketvirtfinalyje ir nusileidęs ukrainiečių sportininkams pusfinalyje, pelnė dar vieną bronzos medalį.
Čempionate puikiai pasirodžiusi A. Žilinskaitė karatė sportu pradėjo užsiimti prieš 10 metų.
Merginos pergalių sąraše 6 priziniai įvertinimai: ji – Lietuvos jaunių aukso medalininkė individualioje ir komandinėje kata rungtyse, dukart komandinės rungties sidabro medalio laimėtoja bei dviejų sidabro medalių laimėtoja Europos čempionato komandinėje rungtyje.
Rugsėjo 27 d. debiutas Europos čempionato suaugusiųjų kategorijoje Agnei paženklintas bronzos medaliu.
„Džiaugiuosi, kad universitetas gali didžiuotis tokiais studentais, kurie dar tik pradėję savo akademinį kelią jau garsina mūsų vardą tarptautiniu mastu. Nuoširdžiai sveikinu su bronzos medaliais Europos čempionate – tai ne tik jūsų asmeninis laimėjimas, bet ir visos mūsų bendruomenės pergalė“, – sveikindamas sportininkus akcentavo KU rektorius Artūras Razbadauskas.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
