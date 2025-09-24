Klaipėdos universiteto pirmakursis Nikas Kvasys kausis kyokushin karatė Europos čempionate

Nikas sportuoja jau 13 metų. Nuo 2021 m. jis nuosekliai siekia aukštų rezultatų tarptautinėje arenoje ir per pastaruosius ketverius metus Europos čempionatuose iškovojo aukso medalius visose trijose rungtyse: kovose (kumite), technikos demonstravimo (kata) rungtyje ir komandinėje katos rungtyje.
„Šis čempionatas man ypatingas, nes pirmą kartą varžysiuosi suaugusiųjų kategorijoje. Tai naujas etapas ir rimtas išbandymas, tačiau per ilgus treniruočių metus sukaupta patirtis suteikia pasitikėjimo. Į čempionatą vyksiu nusiteikęs pasiekti kuo aukštesnių rezultatų“, – kalbėjo sportininkas.
Klaipėdos universitetą (KU) ir Laisvalaikio sporto programą Nikas pasirinko, nes ateityje nori dirbti treneriu savo klube.
„Ši programa man puikiai tinka. Pirmieji įspūdžiai universitete – labai geri: įdomios paskaitos, dėstytojai moka informaciją perteikti gyvai ir aiškiai, su kurso draugais taip pat pasisekė“, – džiaugiasi N. Kvasys.
KU Laisvalaikio sporto studijų programa – vienintelė Lietuvoje, kurią baigus suteikiamas sporto bakalauro laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija.
Studentai gali rinktis laisvalaikio sporto, krepšinio, futbolo ar sportinių šokių specializacijas, kurios plėtojamos kartu su Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais – tai reiškia daug praktikos, gyvą ryšį su sporto bendruomene ir realias karjeros galimybes po studijų.
„KU sudaromos sąlygos derinti akademinius tikslus su profesionaliu sportu. Džiaugiamės, kad vis daugiau aukšto meistriškumo sportininkų renkasi KU. Studento Niko istorija yra dar vienas įrodymas, jog pas mus galima sėkmingai žengti dviem keliais vienu metu – siekti pergalių ir kurti tvirtą profesinį pagrindą“, – teigė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai