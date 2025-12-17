Klaipėdietės buriuotojos Portugalijoje laukia rimti iššūkiai

„World Sailing“ jaunimo pasaulio čempionatas vykdomas olimpiniu formatu, kai šaliai kiekvienoje jachtų klasėje atstovauja tik vienas ekipažas.
Olimpiniame ILCA 6 klasės merginų laivyne ryžosi dalyvauti 49 pasaulio valstybių atstovės.
„Į čempionatą išvykstu nusiteikusi pozityviai. Šiek tiek jaudinuosi, tačiau esu pasiruošusi parodyti viską, ką išmokau per šį sezoną. Pagrindinis mano tikslas – pagerinti praėjusių metų rezultatą ir, žinoma, parsivežti kuo daugiau gerų emocijų“, – po paskutinės fizinio parengimo treniruotės prieš kelionę kalbėjo mokyklos „Žiemys“ buriuotoja E. Kuodytė.
Sportininkei čempionatas olimpiniu formatu bus jau antras, tikėtina, kad dalis varžovių jame dalyvaus pirmą kartą.
„Emos patirtis turi jai praversti. Tačiau nesinori per drąsiai prognozuoti. Būtų šaunu, jeigu pavyktų pagerinti pernykščio čempionato rezultatą (19 vieta), o pasvajoti galima ir apie TOP 10 ar arti to“, – vylėsi buriavimo sporto mokyklos treneris Algis Patašius.
Buriuotojos treneris apgailestavo, kad sportininkei nebuvo sudarytos sąlygos ruoštis lenktynėms būsimo pasaulio čempionato akvatorijoje.
Pasak trenerio A. Patašiaus, sąlygos toje Atlanto pakrantėje itin sudėtingos.
„Didelė vandenyno banga, apgaulingos, stiprios srovės. Gerai, kad dar ankstyvą pavasarį Ema ten dalyvavo Europos jaunių (U19) čempionate, šiek tiek susipažino su sąlygomis, tad į nežinią nevyksta“, – teigė treneris.
Pavasarį Vilamoroje vyko Europos ILCA 6 jachtų klasės jaunimo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo trys sportininkai – E. Kuodytė, Rokas Germanavičius ir Marius Antanavičius.
„Tuomet sąlygos buvo tikrai palankios – didžiąją dalį laiko vyravo stiprūs vėjai ir nemažos bangos, tačiau dabar visai kitas sezonas, tad panašu, kad ir sąlygos gali būti kitokios“, – pasakojo buriuotoja.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
