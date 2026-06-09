 „Kauno dienos“ studijoje – prof. Brazaitis: kodėl esame priklausomi nuo soc. tinklų?

„Kauno dienos“ studijoje – prof. Brazaitis: kodėl esame priklausomi nuo soc. tinklų?

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-06-09 05:00 kauno.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Lietuvos sporto universiteto profesorius Marius Brazaitis.

Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Marius Brazaitis (dešinėje)
Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Marius Brazaitis (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kaip susigrąžinti kontrolę į savo rankas? Kasdienis begalinis naršymas telefone išbalansuoja bazinį dopamino lygį, sukurdamas cheminę priklausomybę soc. tinklams. 

Šiame „Kauno dienos“ studijos pokalbyje kartu su profesoriumi M. Brazaičiu aiškinamės, kaip socialinių tinklų kūrėjai išnaudoja dopaminą – ne malonumo, o lūkesčio ir paieškos hormoną, – kad įtrauktų mus į nesibaigiančias psichologinio apdovanojimo kilpas. 

Didžiausią pavojų jos kelia vaikams, kurių smegenys dar tik formuojasi. Ieškome ribos tarp mūsų laisvos valios ir neuromokslininkų suprojektuoto algoritmo, kurio kuras –stipriausiai mus „kabinantis“ pyktis bei poliarizacija. Ieškome ir realių išeičių: vertiname dopamino „detokso“ efektyvumą bei įvardijame signalus, rodančius perdegusią smegenų chemiją.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Sąmoninga bendruomenė
Kauno dienos studija
socialiniai tinklai
Marius Brazaitis

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Komentarai

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Komentarai

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Tai va
Nejuokinkit svieto "Atspariųjų" KŪRĖJAI... NE APIE ATSPARUMĄ AR ATSAKOMYBĘ REIKIA KALBĖTI PIRMIAUSIAI, BET APIE PROPAGANDAS VARANČIĄ LRT, KAD TAPTŲ INFORMACINIU VISUOMENINIU TRANSLIUOTOJU- TIKRU TARNAUTOJU VISUOMENEI, O SAVO ASMENINĮ LAISVĄ ŽODĮ LAI SUSIKIŠA Į IŠANGĘ. Pareigos neatlieka - VYT VISUS LAUK. Pačią pirmą Budrienę ... na ir jos brolį tuo pačiu... . 35 metai vis TVARU, SKAIDRU IR ATSAKOMYBĖ NEŠAM... KIEK DAR LAIKO MULKINSIT- GRYBAUSKAITĖS KOMANDA? LRT SUTVARKOT....
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