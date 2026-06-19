Mindaugas Sinkevičius matytų poreikį keisti Vyriausybės kanclerį

„Manau, kad taip. Kancleris, kiek žinau, ir pats turi kitų profesinių planų, čia nėra, kad kažkas...“ – interviu Eltai teigė M. Sinkevičius.
„Matau poreikį, kad įprastai vadovas turi turėti dešiniąją ar kairiąją ranką, socdemai turbūt kairiąją, (žmogų – ELTA), kurį geriausiai pažįsti, kuriuo pasikliauji, ir jis turi tą Vyriausybės kanceliariją suvaldyti. Nes įprastai, jei dirbi ministro pirmininko darbą, tau reikia kabinetu užsiimti, santykius su Prezidentūra, Seimu suderinti, moderavimo, polinio veikimo veiksmų. Reikia žmogaus, kuris tą kanceliariją suvaldytų, suorganizuotų, sustyguotų ir tai nebūtų dar vienas įtampų, problemų ar temų šaltinis“, – akcentavo jis, paklaustas, kodėl mato poreikį tokiems pokyčiams.
Tuo metu kalbėdamas apie kitus dabartinės premjerės Ingos Ruginienės komandos narius, M. Sinkevičius sako ketinantis tęsti darbą su nemaža dalimi jos patarėjų.
„Manau, kad nemažai. Žmonės yra įsivažiavę, kai kuriuos tikrai pažįstu. Yra partiečiai ir bendrapartiečiai. Manau, kad tęstinumas galėtų išlikti. Tikrai nebus taip, kad: „ačiū visiems, kurie buvote, dabar užeikite visi nauji.“ Taip tikrai nebus“, – dėstė jis.
Vis tik, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis neslepia, kad socdemai kelia patarėjų priklausymo partijai klausimą, mat nemaža dalis I. Ruginienės komandos žmonių nėra įstoję į socdemų gretas.
„Partija tą klausimą pakankamai aštriai kelia ir logika čia visai suprantama. Einame į rinkimus, kaip partija laimime rinkimus, o laimėję rinkimus, gavę valdžią susikviečiame žmones, kurie nieko bendra su mūsų partija neturi. Laimime pozicijas ne sau. Tai čia toks įdomus žanras: laimi, pakvieti kažką ir tas kažkas net nebūtinai vykdo tavo programą, nebūtinai bando integruotis (...)“, – sakė M. Sinkevičius.
„Kartais atsiduriame tokioje situacijoje, kai neturime (partinių žmonių – ELTA). Negali vien tik partiškumo dėmeniu spręsti nominavimo į tam tikras pozicijas. Reikia patirties, kvalifikacijos, išmanymo. Vien tik partinio bilieto neužtenka. Todėl mes bandome sukalibruoti“, – pabrėžė jis.
Vyriausybės kanceliarija: E. Bingelio įgaliojimai baigiasi su naujojo premjero priesaika
Savo ruožtu Vyriausybės kanceliarija tikina, kad E. Bingelio įgaliojimai baigiasi kartu su naujojo premjero priesaika.
„Vyriausybės kanclerio E. Bingelio įgaliojimai baigiasi su naujojo ministro pirmininko priesaika. Profesinių pasirinkimų ir sprendimų E. Bingelis šiuo metu nėra priėmęs“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija.
E. Bingelis Vyriausybės kanclerio pareigas pradėjo eiti pernai gruodį. Šiose pareigose jis pakeitė tų metų lapkričio viduryje atsistatydinusį Laimoną Rudį.
Anksčiau kelis kartus socialinės apsaugos ir darbo viceministru dirbęs E. Bingelis vadovavo Tarptautinės migracijos organizacijos Lietuvos biurui, buvo Europos Socialinio fondo agentūros valdybos pirmininkas, Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinis sekretorius.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį LSDP, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime pasirašė koalicinę sutartį.
Joje premjeru deleguojamas LSDP lyderis M. Sinkevičius.
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