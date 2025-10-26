 Vilniuje – trijų automobilių avarija: į medikų rankas perduota moteris

Vilniuje – trijų automobilių avarija: į medikų rankas perduota moteris (Atnaujinta)

2025-10-26 15:07
BNS
Karolina Konopackienė (ELTA)

Vilniuje, Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvių sankryžoje, sekmadienį susidūrus trims automobiliams, susidarė eismo spūstys.

Vilniuje – trijų automobilių avarija: į medikų rankas perduota moteris / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nuotr.

Kaip BNS sakė Vilniaus policijos budintis pareigūnas, 13.55 val. gautas pranešimas, kad susidūrė trys transporto priemonės: du „Hyundai“ ir vienas „Volvo“ automobiliai.

Pirminiais duomenimis, automobilis „Hyundai Kona“, vairuojamas vyro 1993 metais gimusio vyro, atsitrenkė į sankryža važiavusį automobilį Hyundai“, kurį vairavo moteris 1957 metais gimusi moteris.

Po pirmojo smūgio automobilis „Hyundai Kona“ atsitrenkė į prie šviesoforo stovėjusį automobilį „Volvo“, vairuojamą 1950 metais gimusio vyro, bei kelio ženklą.

Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Hyundai“ vairuotoja, kuri dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

eismo nelaimė
avarija Vilniuje
spūstys

