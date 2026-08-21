Vilniuje sunkvežimis įlėkė į aikštelę ir suniokojo kelis automobilius

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, keli pranešimai apie įvykį Vilniuje, V. A. Graičiūno gatvėje, buvo gauti rugpjūčio 21 d. 8.53 val.
Kaip teigta, krovininis automobilis nuvažiavo nuo kelio, rėžėsi į tvorą ir įvažiavo į įmonės teritoriją. Tada trenkėsi į jos aikštelėje stovėjusius automobilius. Vairuotojas – prispaustas, tačiau sąmoningas.
Į incidento vietą buvo išsiųstos visos specialiosios tarnybos – policija, medikai ir ugniagesiai. Ugniagesiai vadavo vairuotoją.
Gali būti, kad eismo nelaimė įvyko sutrikus vairuotojo sveikatai.
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