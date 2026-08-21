 Vilniuje sunkvežimis įlėkė į aikštelę ir suniokojo kelis automobilius

Vilniuje sunkvežimis įlėkė į aikštelę ir suniokojo kelis automobilius

2026-08-21 10:48 kauno.diena.lt inf.

Į Vilniaus pakraštyje esančią įmonės aikštelę įvažiavęs sunkvežimis MAN apgadino ten stovėjusius automobilius. Vairuotoją vadavo ugniagesiai.

<span>Vilniuje sunkvežimis įlėkė į aikštelę ir suniokojo kelis automobilius</span>
Vilniuje sunkvežimis įlėkė į aikštelę ir suniokojo kelis automobilius / Asociatyvi magnific nuotr.

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Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, keli pranešimai apie įvykį Vilniuje, V. A. Graičiūno gatvėje, buvo gauti rugpjūčio 21 d. 8.53 val.

Kaip teigta, krovininis automobilis nuvažiavo nuo kelio, rėžėsi į tvorą ir įvažiavo į įmonės teritoriją. Tada trenkėsi į jos aikštelėje stovėjusius automobilius. Vairuotojas – prispaustas, tačiau sąmoningas.

Į incidento vietą buvo išsiųstos visos specialiosios tarnybos – policija, medikai ir ugniagesiai. Ugniagesiai vadavo vairuotoją.

Gali būti, kad eismo nelaimė įvyko sutrikus vairuotojo sveikatai.

 

Šiame straipsnyje:
Vilnius
įmonės aikštelė
Apgadinti automobiliai
sunkvežimis

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