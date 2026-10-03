Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, apie 23.29 val. Sausio 13-osios gatvėje, viešoje vietoje, rastas mirusio jaunuolio (gimęs 2005 metais) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Penktadienį prieš vidurnaktį Vilniuje rastas mirusio jaunuolio kūnas.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, apie 23.29 val. Sausio 13-osios gatvėje, viešoje vietoje, rastas mirusio jaunuolio (gimęs 2005 metais) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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