 Vilniuje rastas mirusio jaunuolio kūnas

Vilniuje rastas mirusio jaunuolio kūnas

2026-10-03 09:25
BNS inf.

Penktadienį prieš vidurnaktį Vilniuje rastas mirusio jaunuolio kūnas.

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<span>Vilniuje rastas mirusio jaunuolio kūnas </span>
Vilniuje rastas mirusio jaunuolio kūnas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, apie 23.29 val. Sausio 13-osios gatvėje, viešoje vietoje, rastas mirusio jaunuolio (gimęs 2005 metais) kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
miręs jaunuolis
Vinius
nelaimė

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