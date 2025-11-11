 Vilniuje prekybos centro tualete rastas vyro kūnas

2025-11-11 07:31
BNS inf.

Prekybos centro Vilniuje tualete rastas mirusio vyro kūnas, antradienį pranešė policija.

Vilniuje prekybos centro tualete rastas vyro kūnas / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Kūnas be išorinių smurto žymių rastas Saltoniškių gatvėje, šioje vietoje veikia prekybos centras „Panorama“.

Rasto vyriškio tapatybės nepavyko nustatyti, jam buvo apie 40-45 metai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

