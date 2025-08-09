Vilniuje nukentėjo į medį keturračiu atsitrenkęs nepilnametis

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, penktadienį popiet sostinės Gulbinų gatvėje keturratis „Sia OVK“, kurį vairavo 2008 metais gimęs nepilnametis, atsitrenkė į medį.
Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to kilus avarijai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai