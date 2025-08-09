 Vilniuje nukentėjo į medį keturračiu atsitrenkęs nepilnametis

Vilniuje nukentėjo į medį keturračiu atsitrenkęs nepilnametis

2025-08-09 08:42
BNS inf.

Vilniuje penktadienį į medį atsitrenkus keturračiui, nukentėjo jį vairavęs nepilnametis.

Vilniuje nukentėjo į medį keturračiu atsitrenkęs nepilnametis
Vilniuje nukentėjo į medį keturračiu atsitrenkęs nepilnametis / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, penktadienį popiet sostinės Gulbinų gatvėje keturratis „Sia OVK“, kurį vairavo 2008 metais gimęs nepilnametis, atsitrenkė į medį.

Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.

Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to kilus avarijai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
keturratis
atsitrenkė į medį
nukentėjo nepilnametis
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų