Vilniuje automobilis kliudė nepilnametį dviratininką

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 17.40 val. Žaliųjų Ežerų ir Europos Parko gatvių žiedinėje sankryžoje automobilis „Škoda“, vairuojamas vyro (gim. 1968 m.), pėsčiųjų perėjoje kliudė ir sužalojo nepilnametį dviratininką (gim. 2012 m.), kuris pristatytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
