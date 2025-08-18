 Vilniuje automobilis kliudė nepilnametį dviratininką

Vilniuje automobilis kliudė nepilnametį dviratininką

2025-08-18 10:09
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinėje sekmadienį vyro vairuojamas automobilis kliudė nepilnametį dviratininką, pranešė policija.

Vilniuje automobilis kliudė nepilnametį dviratininką
Vilniuje automobilis kliudė nepilnametį dviratininką / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 17.40 val. Žaliųjų Ežerų ir Europos Parko gatvių žiedinėje sankryžoje automobilis „Škoda“, vairuojamas vyro (gim. 1968 m.), pėsčiųjų perėjoje kliudė ir sužalojo nepilnametį dviratininką (gim. 2012 m.), kuris pristatytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
automobilis kliudė dviratininką
nukentėjo nepilnametis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų