 Vilnietis sukčiams atidavė įmonės pinigus

Vilnietis sukčiams atidavė įmonės pinigus

2026-09-17 10:17
BNS inf.

Vilniuje sukčių apgautas vyriškis trečiadienį prarado 11,1 tūkst. eurų, priklausančių įmonei, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Vilnietis sukčiams atidavė įmonės pinigus</span>
Vilnietis sukčiams atidavė įmonės pinigus / Asociatyvi magnific nuotr.

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1987 metais gimęs vyras bandė prisijungti prie galimai netikros banko svetainės ir, suvedęs prisijungimo duomenis pastebėjo, kad nuo įmonės sąskaitos nuskaičiuota 11,1 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
sukčiai
išvilioti pinigai
įmonė

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