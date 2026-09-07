Vilniaus rajone aptiktos auginamos kanapės – rasta apie 80 augalų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, rugsėjo 1 d. pareigūnai ikiteisminiame tyrime dėl neteisėto aguonų ar kanapių auginimo atliko kratą Vilniaus rajono gyventojo gyvenamojoje vietoje.
Kratos metu pareigūnai namo teritorijoje aptiko įrengtus šiltnamius, o juose – auginamas kanapes. Kanapių auginimo patalpos buvo įrengtos ir pagalbinėse patalpose bei pačiame gyvenamajame name.
„Iš viso rasta apie 80 kanapių augalų. Taip pat aptikta ir paimta dar džiovinamų bei jau išdžiovintų kanapių, jų auginimui skirta įranga, lygiavamzdis šautuvas, šaudmenys ir kiti tyrimui reikšmingi daiktai“, – teigiama Vilniaus AVPK pranešime spaudai.
Įvertinus kratų metu rastų kanapių kiekį, ikiteisminis tyrimas papildytas dar vienu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniu – 260 straipsnio 3 dalimi, numatančia atsakomybę už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, arba neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Pareigūnai sulaikė asmenį, įtariamą šių nusikalstamų veikų padarymu. Po pareikštų įtarimų jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Už inkriminuojamas nusikalstamas veikas gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Naujausi komentarai