2025-11-24 21:53
ELTOS inf.

Pirmadienio vakarą Vilniaus pakraštyje įvyko avarija, praneša naujienų portalas „Lrytas“. Skelbiama, jog avarija, kurios metu mašina nuvažiavo nuo kelio, galėjo įvykti sustojus vairuotojo, gimusio 1979 m., širdžiai.

Vilniaus pakraštyje įvyko avarija: vairuotojo atgaivinti nepavyko / Asociatyvi Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pranešimas apie avariją Minsko plente buvo apie 16.05 val. Pranešta, kad nuo kelio nuvažiavo automobilis „Mercedes-Benz“, viduje buvęs žmogus esą neišlipa iš automobilio.

Portalo duomenimis, į įvykio vietą buvo nusiųsti ugniagesiai, greitosios medicinos pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius portalą informavo, kad atvykus ugniagesiams buvo įtarta, jog sustojo vairuotojo širdis.

Kaip pranešama, žmogus nebuvo užspaustas, todėl ugniagesiai jį iškėlė iš automobilio ir pradėjo gaivinimą.  Gaivinimą tęsė ir po kiek laiko atvykę greitosios pagalbos medikai. Vis dėlto, žmogaus atgaivinti nepavyko, skelbia portalas.

 

 

