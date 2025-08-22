Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Švedijos už įstatymų pažeidimus deportuotą lietuvį

Anot VSAT, pasieniečiai oro uoste, patikrinę reisu iš Stokholmo (Švedija) atskridusio keleivio dokumentus, sulaikė 36-erių metų lietuvį, kurį švedų pareigūnai išsiuntė iš savo šalies už ten padarytus įstatymų pažeidimus.
Pasieniečiai taip pat nustatė, kad šio vyro paiešką šių metų liepą yra paskelbę ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnai – dėl įvykdytos vagystės jo paiešką paskelbė Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Pareigūnai sulaikytąjį pristatė į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorius, vyras buvo perduotas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams.
