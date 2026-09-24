Vaida Kurpienė: košmaras

Žinoma moteris, socialiniuose tinkluose paviešinusi incidento aplinkybes, sutiko tuo pasidalyti ir su portalo skaitytojais.
„Įsivaizduojat situaciją: diena, jūs einat šaligatviu, pakomentuojat paspirtukininkams, kad taip greitai nevažiuotų per pėsčiųjų taką, ir jie sustabdo paspirtukus, pripurškia į akis ašarinių dujų, pridaužo iki kraujo vidury dienos labai aktyvioje sankryžoje. Mano sūnus pamatė, aš vairavau labai atidžiai, tai nemačiau, tai mes apsukom, grįžom, tada su kitais, kurie matė, iškvietėm policiją, greitąją ir sulaukėm visų atvykstančių. Tai yra kažkas siaubingo. Nebūkim abejingi, nes tikrai galėjo, kas sustoti tuo metu ir būtų jie pabėgę, bent jau mažiau žalos būtų buvę. Košmaras kažkoks. Svarbu paminėti, kad buvo trys jaunuoliai, kurie spėjo nufilmuoti ir labai gelbėjo“, – antradienį pasakojo moteris.
Portalas kauno.diena.lt trečiadienį rašė, kad antradienį Vilniuje įvyko konfliktas, kuriame buvo panaudotos ašarinės dujos ir paleisti smūgiai.
Policija pranešimą apie incidentą Švitrigailos gatvėje gavo 18.44 val.
„Pirminė informacija buvo tokia – sumuštas apie 50 metų amžiaus vyras, pripurkšta ašarinių dujų, prakirsta lūpa. Buvo du mušeikos, informuoti medikai ir pareigūnai“, – portalui kauno.diena.lt teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė.
Policijos pareigūnus pasitikusi pranešėja paaiškino, kad eidama pro šalį pastebėjo, jog paspirtuku važiavę du asmenys įsivėlė į konfliktą su vyru.
„Pradėjo muštis. Mergina papurškė ašarinių dujų į akis. Pabendravus su nukentėjusiu vyru, gimusiu 1976 metais, jis paaiškino, kad einant remontuojamu šaligatviu, davė pastabą važiuojančiam jaunimui, jog paliktų vietos ir pėstiesiems. Kilo konfliktas, kuris peraugo į apsistumdymą“, – pasakojo policijos atstovė.
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