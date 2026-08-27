 Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras

Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras

2026-08-27 10:11
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Pačiame Vilniaus centre įsikūrusioje Užsienio reikalų ministerijoje ketvirtadienio rytą buvo kilęs gaisras.

<span>Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras</span>
Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras / D. Labučio/ELTOS, redakcijos archyvo nuotr./DI montažas

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Pranešimų apie nukentėjusiuosius nėra, gaisras jau suvaldytas.

„7.25 val. buvo gautas pranešimas, kad Juozo Tumo-Vaižganto gatvėje, Užsienio reikalų ministerijos pastate, atvira liepsna dega ventiliacijos šachta. Iš pradžių kilo dūmai, vėliau pasirodė atvira liepsna. Išvykusios keturios gaisrinės cisternos ir autokopėčios. Šiuo metu gaisras jau lokalizuotas“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyriaus patarėja Sonata Kukienė.

Pasak jos, ministerijos pastatas per gaisrą nenukentėjo.

Į įvykio vietą buvo atvykę ne tik ugniagesiai, bet ir policija, greitoji pagalba.

Šiame straipsnyje:
Užsienio reikalų ministerija
gaisras

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