Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras

Pranešimų apie nukentėjusiuosius nėra, gaisras jau suvaldytas.
„7.25 val. buvo gautas pranešimas, kad Juozo Tumo-Vaižganto gatvėje, Užsienio reikalų ministerijos pastate, atvira liepsna dega ventiliacijos šachta. Iš pradžių kilo dūmai, vėliau pasirodė atvira liepsna. Išvykusios keturios gaisrinės cisternos ir autokopėčios. Šiuo metu gaisras jau lokalizuotas“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyriaus patarėja Sonata Kukienė.
Pasak jos, ministerijos pastatas per gaisrą nenukentėjo.
Į įvykio vietą buvo atvykę ne tik ugniagesiai, bet ir policija, greitoji pagalba.
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