Ugniagesiai dujų perpylimo stotyje dirbs per naktį

„Naudodami dronus matuojame temperatūrą, termo kameromis stebim vamzdynus, kuriais į gaisro židinį gali pratekėti dujos. Apie 22 valandą dar kartą buvo išbandytas ankstesnis metodas – „Aro“ pareigūnai ir mūsų ugniagesiai vyko šarvuotu automobiliu prie sklendžių. Dėl vienų norėta įsitikinti, kad jos tikrai uždarytos. Kitos sklendės, kurios nebuvo pasiektos anksčiau, uždarytos dabar“, – trečiadienio vakarą Eltai pasakojo įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Kitos sklendės, kurios nebuvo pasiektos anksčiau, uždarytos dabar.
Įvykio vietoje sutelkta apie 40 ugniagesių gelbėtojų iš šešių ugniagesių komandų. Naktį bus dirbama su tomis pačiomis pajėgomis.
Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.
Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.
5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.
Dėl gyventojų saugumo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos
Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Trakų Vokėje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis.
Naujausi komentarai