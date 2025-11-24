 „Orlen Lietuva“ nutraukė beveik 1 milijardo eurų vertės sutartį

„Orlen Lietuva“ nutraukė beveik 1 milijardo eurų vertės sutartį

2025-11-24 09:43
Lukas Oželis (BNS)

Lietuvos naftos perdirbimo ir importo bendrovė „Orlen Lietuva“ nutraukė maždaug 1 mlrd. eurų vertės sutartį su JK energetikos projektų valdymo bendrove „Petrofac“ dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo , BNS informavo „Orlen Lietuvos“ atstovė Kristina Gendvilė.

„Orlen Lietuvos“ naftos perdirbimo gamykla
„Orlen Lietuvos“ naftos perdirbimo gamykla / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

BNS žiniomis, praėjusį pentadienį „Petrofac“ samdyti subrangovai turėjo nutraukti darbą. 

Kaip pirmadienį rašė BNS, „Petrofac“ subrangovai BNS teigė, kad „Petrofac“ viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių mokėjimai jiems buvo sustabdyti.

Subrangovų vadovai praėjusią savaitę BNS teigė, kad dėl vėluojančių mokėjimų įmonės dirba į nuostolį, todėl mažina darbuotojų skaičių ir dirba minimaliu tempu.

Tuo metu „Orlen Lietuva“ teigė svarstanti galimybę pati sumokėti skolas projekte dirbančioms Lietuvos įmonėms. Bendrovė tikino dedanti visas pastangas, kad milžiniško ir valstybei svarbiu pripažinto projekto darbai būtų tęsiami.

Kaip spalio pabaigoje rašė BNS, BBC skelbė, kad Nyderlandų elektros tinklo operatorei „TenneT“ nutraukus didelę vėjo jėgainių Šiaurės jūroje sutartį su „Petrofac“, taip sužlugdant jos finansinį restruktūrizavimą, „Petrofac“ kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukščiausiąjį teismą dėl administratoriaus paskyrimo.

Šiame straipsnyje:
orlen Lietuva
nutruakti sutartį
milijardinė sutartis
Petrofac

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų