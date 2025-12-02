Ragina nesuteikti paramos „Orlen Lietuvai“, kol ši nepadengs skolų

„Prašome Vyriausybės (...) nustatyti aiškią ir privalomą sąlygą, kad bet kuri (valstybės – BNS) parama būtų suteikiama tik tuo atveju, jei „Orlen Lietuva“ užtikrins visišką ir laiku atliekamą atsiskaitymą su projekto subrangovais, kompensuos skolas už atliktus, tačiau „Petrofac“ neapmokėtus darbus, ir pateiks planą dėl tolesnių projekto darbų organizavimo ir atsiskaitymo tvarkos“, – rašoma subrangovų laiške, kurį turi BNS.
BNS žiniomis, „Petrofac“ gruodžio 1-ąją subrangovams pranešė, kad nepaisant „Orlen Lietuvos“ nutrauktos pagrindinės sutarties su „Petrofac“, pastaroji sutarčių su subrangovais nenutraukė, todėl jos lieka galioti, kol „Petrofac“ nepateiks oficialių nurodymų.
Kaip rašė BNS, Ekonomikos, finansų, energetikos ir aplinkos ministrai bei „Orlen Lietuvos“ vadovas kovo mėnesį pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo Vyriausybė įsipareigojo „Orlen Lietuvai“ suteikti 54 mln. eurų vertės finansinės paramos.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas BNS teigė, kad ketinimų protokolas galioja, jo neplanuojama keisti.
„Projektas yra tęsiamas, todėl tarp keturių ministerijų ir „Orlen Lietuvos“ pasirašytas ketinimų protokolas galioja. Rangovo pasirinkimo ar keitimo klausimai nebuvo ir nėra numatyti šiame protokole, todėl šiuo metu nematome poreikio jo keisti“, – komentare BNS teigė premjerės patarėjas.
Pasak jo, iki šiol jokia valstybės parama projektui nėra suteikta, o darbo grupė, koordinuojanti projekto įgyvendinimą, šiuo metu vertina galimus sprendimus ir ieško būdų, kaip įgyvendinti Vyriausybės įsipareigojimus.
Premjerė anksčiau sakė, kad tai yra strateginis projektas, todėl Vyriausybės tikslas, kad darbai toliau judėtų sklandžiai ir būtų baigti numatytu laiku – iki kitų rudens. Ji teigė žinanti, kad „Orlen Lietuva“ jau pradėjo naujo pagrindinio rangovo paieškas.
Subrangovų laiške Vyriausybei pabrėžiama, kad dėl „Petrofac“ skolų jiems kyla nemokumo rizika. Pasak statybos įmonių, lapkritį projekte dirbo daugiau kaip 1 tūkst. jų darbuotojų, kurių didžiąją dalį artimiausiu metu planuojama atleisti.
„Susidariusi situacija daliai įmonių sukėlė itin skausmingų finansinių trikdžių: sutriko einamieji atsiskaitymai, tenka imtis papildomų priemonių siekiant išsaugoti veiklos tęstinumą, o tai jau neigiamai veikia įmonių likvidumą, darbuotojų skaičių ir galimybes vykdyti kitus įsipareigojimus“, – rašoma subrangovų laiške.
Subrangovai pabrėžia, kad „Orlen Lietuva“ turėtų nuolat informuoti tiek juos, tiek valstybės institucijas dėl tolesnių sprendimų. Jie teigia esantys pasiruošę tęsti darbus projekte ir juos užbaigti.
Laišką pasirašė įmonių „Iremas“, „Alvora“, „PST Group“, „Resursas“, „E;lektrėnų energetikos remontas“ (EER), „Sarens Balticum“, „Hotrema“ vadovai.
Pasak BNS šaltinių, „Petrofac“ neleidžia subrangovams dirbti statybos vietoje ir planuoja atjungti elektrą, be to, aikštelėje liko tik keli jos darbuotojai.
„Petrofac“ subrangovai anksčiau BNS teigė, kad JK rangovė viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių mokėjimai buvo sustabdyti.
Subrangovų vadovai BNS tuomet tikino, kad dėl vėluojančių mokėjimų įmonės dirba į nuostolį, todėl mažina darbuotojų skaičių ir dirba minimaliu tempu.
Tuo metu „Orlen Lietuva“ teigė svarstanti galimybę pati sumokėti skolas projekte dirbančioms Lietuvos įmonėms. Bendrovė tikino dedanti visas pastangas, kad milžiniško ir valstybei svarbiu pripažinto projekto darbai būtų tęsiami.
BNS lapkričio 24-ąją rašė, kad „Orlen Lietuva“ nutraukė sutartį dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos su „Petrofac“ šiai nuolat vėluojant atlikti darbus ir nesilaikant terminų.
Įmonės atstovė Kristina Gendvilė BNS tuomet sakė, jog jau atlikta apie 80 proc. visų projekto darbų. Jos teigimu, jau pradėtas naujo generalinio rangovo atrankos procesas.
Kaip spalio pabaigoje rašė BNS, BBC skelbė, kad Nyderlandų elektros tinklo operatorei „TenneT“ nutraukus didelę vėjo jėgainių Šiaurės jūroje sutartį su „Petrofac“, taip sužlugdant jos finansinį restruktūrizavimą, „Petrofac“ kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukščiausiąjį teismą dėl administratoriaus paskyrimo.
