Trise puolė vieną: bandydami įvykdyti plėšimą, peiliu sužalojo vyrą

Incidentas įvyko namo kieme V. Šopeno gatvėje.
1995 metais gimęs nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, iš kurios pasišalino.
Tuo metu įtariamųjų pareigūnams nustatyti dar nepavyko.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje trys asmenys, bandydami įvykdyti plėšimą, peiliu sužalojo vyrą, antradienį pranešė policija.
Incidentas įvyko namo kieme V. Šopeno gatvėje.
1995 metais gimęs nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, iš kurios pasišalino.
Tuo metu įtariamųjų pareigūnams nustatyti dar nepavyko.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai