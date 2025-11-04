 Trise puolė vieną: bandydami įvykdyti plėšimą, peiliu sužalojo vyrą

2025-11-04 07:16
BNS inf.

Vilniuje trys asmenys, bandydami įvykdyti plėšimą, peiliu sužalojo vyrą, antradienį pranešė policija.

Trise puolė vieną: bandydami įvykdyti plėšimą, peiliu sužalojo vyrą / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Incidentas įvyko namo kieme V. Šopeno gatvėje.

1995 metais gimęs nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, iš kurios pasišalino.

Tuo metu įtariamųjų pareigūnams nustatyti dar nepavyko.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
plėšimas
Vilnius
sužalotas vyras

