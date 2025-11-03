Teisėsauga vos nepražiopsojo nužudymo: nusikaltimą pastebėjo tik laidojimo namų darbuotojas

1964 m. gimęs vyras nužudytas rugpjūčio 20 d. 10.24 val. Į Bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs vyras pranešė apie tėvo mirtį.
Sūnus paaiškino, kad tėvas sunkiai sirgo, neseniai buvo išleistas iš ligoninės ir namuose paspringo krauju.
Į įvykio vietą iškviesti medikai ir pareigūnai. Pastarieji apžiūrėjo kūną, apklausė liudininkus ir nusprendė, kad joks nusikaltimas tikrai nebuvo padarytas. Jei įvykio vietoje dirba policija, medikai žmogaus neapžiūrinėja, jie tik patikrina pulsą ir konstatuoja mirtį.
Tais atvejais, kai nėra įtariamas smurtas, o mirties priežastis pakankamai aiški, teismo medicinos ekspertinis tyrimas neatliekamas. Šeimos gydytojas tiesiog išrašo mirties liudijimą, kūnas keliauja į laidojimo namus.
Būtent laidojimo namuose ruošiant kūną darbuotojas pastebėjo smurto žymes. Neoficialiomis „Delfi“ žiniomis, jos pakankamai akivaizdžios. Ekspertai kol kas dar nustatinėja, kokie tiksliai sužalojimai padaryti, bet greičiausiai tai yra ir daugybinės durtinės žaizdos.
„Delfi“ kreipėsi komentaro į Vilniaus apskrities policiją. Jos atstovai pateikė pirminę įvykio informaciją, tačiau papildomus klausimus pasiūlė užduoti prokuratūrai.
Nustačius, kad asmens mirtis galėjo būti smurtinio pobūdžio, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Policininkams iškelta drausmės byla
Prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė informavo, kad rugpjūčio 22 d. vienoje Vilniuje veikiančioje laidojimo paslaugų įmonėje ruošiant šarvoti asmens kūną, ant kūno buvo pastebėta žaizda.
„Šios įmonės darbuotojas apie tai informavo policijos pareigūnus. Nustačius, kad asmens mirtis galėjo būti smurtinio pobūdžio, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, nužudymo (pagal Baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d.)“, – komentavo prokuratūros atstovė.
Pasak jos, tyrimui vadovaujantis Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras iškėlė drausmės bylą į įvykį reagavusiems pareigūnams. Jis nustatė, kad policininkai, kurie tikrino informaciją apie mirties faktą, pažeidė teisės aktuose numatytus reikalavimus.
„Ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, nužudymo yra atliekamas, renkami tyrimui reikšmingi duomenys, siekiant nustatyti įvykio aplinkybes. Įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti“, – nurodė G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Tikėtina, kad tyrimą gerokai apsunkino pavėluotas jo pradėjimas, nes iškart nebuvo surinkti įrodymai, apžiūrėta įvykio vieta.
Naujausi komentarai