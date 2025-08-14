Sostinėje dingęs jaunas vyras atsirado

Kaip buvo rašyta, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieškojo dingusio be žinios vyro, gimusio 1994 m.
Artimieji jį paskutinį kartą matė rugpjūčio 11 d. apie 11.20 val. Šventaragio g., prie Vilniaus arkikatedros, Vilniuje.
Dingusio požymiai: apie 174 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų iki ausų plaukų. Su savimi turėjo mobiliojo ryšio telefoną, kuris buvo išjungtas.
Jaunas vyras vilkėjo megztinį, mūvėjo pilkus šortus, turėjo juodą kuprinę ir juodą skėtį.
Naujausi komentarai