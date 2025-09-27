Pareigūnų duomenimis, nuo ketvirtadienio vakaro iki šeštadienio ryto vykdant aktyvius paieškos veiksmus, 1950 m. gimęs asmuo nerastas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios asmeniui surasti.
Tauragėje ieškoma dingusio vyro, praneša Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
